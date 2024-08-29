Γερμανία: Σφήνα της Άιντραχτ και προβάδισμα για να κάνει δικό της τον Μπόβε

Το όνομα του Εντοάρντο Μπόβε συνδέθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον ΠΑΟΚ, που θέλει να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή, ενώ τα τελευταία 24ωρα ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, μια περίπτωση παίκτη που είναι ομολογουμένως δύσκολη.

Ο 22χρονος μέσος της Ρόμα φέρεται να ήταν κοντά στη μεταγραφή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των Ιταλών, ωστόσο, εδώ και μερικά λεπτά στην Ιταλία τονίζουν ότι η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει μπει δυνατά στο κόλπο για να τον κάνει δικό της!

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, κάνει λόγο πως οι «αετοί» έχουν αποκτήσει προβάδισμα έναντι της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, συζητώντας για τον δανεισμό του Ιταλού με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2025.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, c'è anche l'@Eintracht su #Bove: i tedeschi ci provano in prestito con diritto di riscatto e sono più avanti rispetto al @NFFC. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2024

