Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον ΠΑΟΚ σε άμυνα και μεσαία γραμμή!



Οι Ομάρ Κόλεϊ και Τιεμουέ Μπακαγιοκό είναι οι επιλογές των «ασπρόμαυρων», με τους δυο παίκτες να αναμένονται στη Θεσσαλονίκη αύριο, Παρασκευή (30/08).

Τόσο, ο αμυντικός από την Γκάμπια, όσο και ο 30χρονος χαφ θα περάσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους με τους πρωταθλητές Ελλάδας.Ο Κόλεϊ έρχεται ωςαπό την Μπεσίκτας και θα υπογράψει με ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ όσον αφορά τον Μπακαγιόκο, που έμεινε επίσης ελεύθερος, ήρθε σε επικοινωνία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και του διαβεβαίωσε πως έχει το κίνητρο για να ανταποκριθεί στο κορυφαίο επίπεδο και στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ.Παράλληλα, θα αποκτηθεί ακόμη ένας αμυντικός και ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο ενίσχυσης με έναν ακόμη χαφ για τη μεσαία γραμμή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.