Στην 5η θέση με εξαιρετική προσπάθεια στα 200μ.ελεύθερο η 14χρονη Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη

Η Ελληνίδα αθλήτρια, Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη, λίγη ώρα μετά την αποθέωση που εισέπραξε η 12χρονη, Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου, κολύμπησε και εκείνη και χειροκροτήθηκε για την προσπάθειά της και την παρουσία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στα 200 μ. ελεύθερο, η 14χρονη Μαρία τερμάτισε στη 5η θέση με χρόνο 3:28.19 και μπορεί να μην προκρίθηκε στον τελικό, αλλά αποκόμισε τη σπουδαία εμπειρία της διοργάνωσης.

