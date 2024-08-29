Λογαριασμός
Στην 5η θέση με εξαιρετική προσπάθεια στα 200μ.ελεύθερο η 14χρονη Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη

Η 14χρονη Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη έκανε την καλύτερή της προσπάθεια στα 200μ. ελεύθερο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και τερμάτισε στη 5η θέση

Η Ελληνίδα αθλήτρια, Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη, λίγη ώρα μετά την αποθέωση που εισέπραξε η 12χρονη, Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου, κολύμπησε και εκείνη και χειροκροτήθηκε για την προσπάθειά της και την παρουσία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στα 200 μ. ελεύθερο, η 14χρονη Μαρία τερμάτισε στη 5η θέση με χρόνο 3:28.19 και μπορεί να μην προκρίθηκε στον τελικό, αλλά αποκόμισε τη σπουδαία εμπειρία της διοργάνωσης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024 κολύμβηση Παρίσι 2024
