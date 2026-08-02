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Μητσοτάκης: «Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη»

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή - Πολύ αντίξοες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας»

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Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη θλίψη και την οδύνη του για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας:

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες - ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.
Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: συντριβή ελικοπτέρου
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