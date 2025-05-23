Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός: Για το πρώτο «εισιτήριο» στον τελικό της Ευρωλίγκας

Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι (18:00, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), για το πρώτο χρονικά «εισιτήριο» στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας!

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-12 και στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στα playoffs, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την άλλη τουρκική ομάδα της Euroleague, την Αναντολού Εφές. Παρόλο που έχασε στην πορεία της σειράς το πλεονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός ανέκαμψε με «διπλό» στην Πόλη, πήρε το Game 5 του ΟΑΚΑ και εξασφάλισε μία θέση στο 13ο Final Four της ιστορίας του.

Πλέον, το «τριφύλλι» βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με έναν και μόνο στόχο. Να υπερασπιστεί, δηλαδή, το περσινό του «στέμμα» και να κατακτήσει για όγδοη φορά την κούπα της Ευρωλίγκας, κάνοντας παράλληλα το πρώτο back-to-back στην ιστορία του. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Εργκίν Αταμάν σίγουρα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάριους Γκριγκόνις, ενώ μεγάλο ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ, που θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρμπαχτσε τερμάτισε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 23-11. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρήκε απέναντί της την άπειρη Παρί στα playoffs και κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, με τη μοναδική φετινή «σκούπα» σε σειρά. Κάπως έτσι, έκλεισε θέση στην τετράδα για 7η φορά στην ιστορία της, ψάχνοντας το δεύτερό της τρόπαιο μετά από αυτό του 2017.

Για να τα καταφέρει, βέβαια, η Φενέρ θα πρέπει να ξεπεράσει το «εμπόδιο» που της έκλεισε πέρυσι τον δρόμο προς την κούπα. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός πέρυσι νίκησε 73-57 την ομάδα του «Σάρας» στον ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό, στον δρόμο για το έβδομο «αστέρι». Γενικότερα, οι «πράσινοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες κόντρα στην τουρκική ομάδα, ενώ ο Εργκίν Αταμάν έχει έξι συνεχόμενα ροζ φύλλα κόντρα στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Όσον αφορά στα αγωνιστικά των Τούρκων, μοναδική τους απουσία είναι αυτή του Σκότι Γουίλμπεκιν, που έπαθε ρήξη χιαστού νωρίς στη σεζόν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Ευρωλίγκας (25/05, 20:00) την ομάδα που θα προκριθεί από τον άλλο ημιτελικό, μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό (23/05, 21:00). Όλοι οι αγώνες του Final Four θα έχουν πλήρη κάλυψη στο sport-fm.gr, αλλά και στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 από τους απεσταλμένους μας στο Άμπου Ντάμπι, Χρήστο Ρομπόλη, Γιώργο Πετρίδη και Νίκο Ζέρβα.

Τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης θα αποτελέσουν οι Κάρλος Περούγκα, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Μεντί Ντιφαλά.

H προϊστορία:

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε θα είναι η 40η τους στα χρόνια της Ευρωλίγκας. Οι «πράσινοι» έχουν το πάνω χέρι με 22 νίκες και 17 ήττες. Μάλιστα, έχουν κερδίσει τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, ανάμεσα στα οποία και ο περσινός ημιτελικός στο Βερολίνο με 73-57.

Πάντως, η Φενέρ είχε χαμογελάσει στο προηγούμενο πολύ μεγάλο ραντεβού των δύο ομάδων, στα playoffs του 2017, όταν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο και τον Κώστα Σλούκα στο ρόστερ παρά το μειονέκτημα έδρας είχε επικρατήσει 3-0 καθ’ οδόν για το μοναδικό της τρόπαιο στην Ευρωλίγκα.

Aναλυτικά τα μεταξύ τους αποτελέσματα:

2000/01: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 87-79

2000/01: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 84-77

(Top 16) 2002/03: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 78-74

(Top 16) 2002/03: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 92-73

(Κανονική Περίοδος) 2004/05: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 66-64

(Κανονική Περίοδος) 2004/05: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 79-72

(Κανονική Περίοδος) 2005/06: Ούλκερ-Παναθηναϊκός 66-82

(Κανονική Περίοδος) 2005/06: Παναθηναϊκός-Ούλκερ 85-69

(Κανονική Περίοδος) 2007/08: Φενέρ-Παναθηναϊκός 64-83

(Κανονική Περίοδος) 2007/08: Παναθηναϊκός-Φενέρ 88-68

(Top 16) 2011/12: Φενέρ-Παναθηναϊκός 56-77

(Top 16) 2011/12: Παναθηναϊκός-Φενέρ 72-62

(Κανονική Περίοδος) 2012/13: Φενέρ-Παναθηναϊκός 73-64

(Κανονική Περίοδος) 2012/13: Παναθηναϊκός-Φενέρ 69-55

(Top 16) 2013/14: Φενέρ-Παναθηναϊκός 77-72

(Top 16) 2013/14 Παναθηναϊκός-Φενέρ 76-67

(Κανονική Περίοδος) 2014/15: Παναθηναϊκός-Φενέρ 91-73

(Κανονική Περίοδος) 2014/15: Φενέρ-Παναθηναϊκός 84-62

(Top 16) 2015/16: Φενέρ-Παναθηναϊκός 82-75

(Top 16) 2015/16 Παναθηναϊκός-Φενέρ 76-71

(Κανονική Περίοδος) 2016/17: Παναθηναϊκός-Φενέρ 81-70

(Κανονική Περίοδος) 2016/17: Φενέρ-Παναθηναϊκός 84-63

(Πλέι οφ) 2016-17: Παναθηναϊκός-Φενέρ 58-71

(Πλέι οφ) 2016-17: Παναθηναϊκός-Φενέρ 75-80

(Πλέι οφ) 2016-17: Φενέρ-Παναθηναϊκος 79-61

(Κανονική Περίοδος) 2017/18: Παναθηναϊκός-Φενέρ 70-68

(Κανονική Περίοδος) 2017/18: Φενέρ-Παναθηναϊκός 67-62

(Κανονική Περίοδος) 2018/19: Παναθηναϊκός-Φενέρ 69-81

(Κανονική Περίοδος) 2018/19: Φενέρ-Παναθηναϊκός 85-66

(Κανονική Περίοδος) 2019/20: Παναθηναϊκός-Φενέρ 81-78

(Κανονική Περίοδος) 2020/21: Παναθηναϊκός-Φενέρ 82-68

(Κανονική Περίοδος) 2020/21: Φενέρ-Παναθηναϊκός 100-74

(Κανονική Περίοδος) 2021/22: Παναθηναϊκός-Φενέρ 91-87

(Κανονική Περίοδος) 2021/22: Φενέρ-Παναθηναϊκός 59-62

(Κανονική Περίοδος) 2022/23: Φενέρ-Παναθηναϊκός 107-77

(Κανονική Περίοδος) 2022/23: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 88-94

(Κανονική Περίοδος) 2023/24: Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 83-69

(Κανονική Περίοδος) 2023/24: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 74-63

(Final Four) 2023/24: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 73-57

(Κανονική Περίοδος) 2024/25: Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 76-81

(Κανονική Περίοδος) 2024/25: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 91-90

Σύνολο: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 22-17

