Απολογήθηκε η UEFA για την έλλειψη μεταλλίων στον τελικό του Europa League που είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι από τους παίκτες της Τότεναμ να σηκώσουν το τρόπαιο χωρίς να έχουν το μετάλλιο στο λαιμό του.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανέφερε:

«Με μεγάλη μας λύπη, δεν υπήρχαν αρκετά μετάλλια διαθέσιμα στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, λόγω μιας απροσδόκητης απόκλισης στον αριθμό των παικτών. Περισσότερα μέλη της ομάδας - συμπεριλαμβανομένων τραυματιών - συμμετείχαν στην τελετή απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί».

Στη συνέχεια η UEFA διαβεβαίωσε ότι τα μετάλλια δόθηκαν τελικά μετά τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια της Τότεναμ ζητώντας και ένα μεγάλο «συγγνώμη» για την παράβλεψη.

