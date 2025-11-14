Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Βαλένθια – Ποια η αντίδρασή του;

Έκπληκτος έμεινε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ μετά το τέλος του αγώνα με την Παρί που συνοδεύτηκε με ήττα της ομάδας του.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας πήγε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου αλλά δεν είδε κάποιον δημοσιογράφο να είναι εκεί.

«Έτσι θα είναι;», ήταν η ερώτηση που έκανε στον υπεύθυνο όταν είδε την κενή αίθουσα. Η απάντηση που έλαβε ήταν καταφατική και εκείνος, ανέφερε απλώς το τελικό σκορ του αγώνα και αποχώρησε…

Δείτε το στιγμιότυπο

😱Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.



No ha durado NI 5 SEGUNDOS😅



Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY — Medina (@jorgemedina_2C) November 13, 2025

