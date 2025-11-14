Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Βαλένθια – Ποια η αντίδρασή του;

Ο προπονητής της Βαλένθια έμεινε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι δεν ήταν κανένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου…

Πέδρο Μαρτίνεθ

Έκπληκτος έμεινε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ μετά το τέλος του αγώνα με την Παρί που συνοδεύτηκε με ήττα της ομάδας του.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας πήγε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου αλλά δεν είδε κάποιον δημοσιογράφο να είναι εκεί.

«Έτσι θα είναι;», ήταν η ερώτηση που έκανε στον υπεύθυνο όταν είδε την κενή αίθουσα. Η απάντηση που έλαβε ήταν καταφατική και εκείνος, ανέφερε απλώς το τελικό σκορ του αγώνα και αποχώρησε…

Δείτε το στιγμιότυπο

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βαλένθια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark