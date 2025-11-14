Στον «αέρα» το νέο site της ΕΠΟ – «Αποφασιστικό βήμα στην ψηφιακή εποχή»

Το νέο site της ΕΠΟ είναι πλέον γεγονός.



Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέβασε στον «αέρα» την νέα της ιστοσελίδα, η οποία και συνοδεύτηκε με ένα μήνυμα του Μάκη Γκαγκάτση.

Ο πρόεδρος της κάνει λόγο για μια νέα εποχή με την ομοσπονδία να κάνει ένα νέο βήμα μπροστά στην ψηφιακή εποχή με στόχο να ενημερώνει σε ένα περιβάλλον λειτουργικό και περισσότερο φιλικό προς τον χρήστη για ό,τι έχει σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο.



Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου της ΕΠΟ:



Με την είσοδο στον 100ό χρόνο λειτουργίας της, η ΕΠΟ επιλέγει αυτή τη σημαδιακή ημερομηνία για την παρουσίαση του νέου της ιστότοπου.

Η νέα ιστοσελίδα εντάσσεται σε μια ευρεία στρατηγική ψηφιακής αναβάθμισης της Ομοσπονδίας και συνιστά ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, το οποίο προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, άμεση πρόσβαση στη δραστηριότητα όλων των Εθνικών Ομάδων, στις διοργανώσεις που τελούν υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας, καθώς και στις ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις της.

Το epo.gr αποτελεί έναν σύγχρονο κόμβο επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με την ποδοσφαιρική οικογένεια και ένα αποφασιστικό βήμα προσαρμογής στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε όλες τις υπηρεσίες και διευθύνσεις της ΕΠΟ που συνεργάστηκαν με το Τμήμα Επικοινωνίας για τη θεαματική ανανέωση του epo.gr, καθώς με συνέπεια και ομαδική δουλειά έδωσαν μορφή σε ένα έργο που αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια της Ομοσπονδίας.



Σας καλωσορίζουμε στο νέο epo.gr.

