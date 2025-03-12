Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί και Κωστούλα στη ρεβάνς με Μπόντο/Γκλιμτ

Οριστικά χωρίς τον ανέτοιμο μετά τον πρόσφατο μυϊκό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Μπάμπη Κωστούλα, θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Μπόντο/Γκλιμτ στην αυριανή (13/3, 19:45) ρεβάνς για τους «16» του Europa League.

Οι Πειραιώτες θα ψάξουν μία μεγάλη ανατροπή μετά τη «βαριά» ήττα τους με 3-0 στον πρώτο αγώνα στο Μπόντο, ωστόσο θα στερηθούν των υπηρεσιών του πρώτου σκόρερ τους και του νεαρού επιθετικού, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Στον αντίποδα επέστρεψε στην αποστολή και θα είναι διαθέσιμος ο Ντάνι Γκαρθία.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Βέλντε, Γκαρθία, Όρτα, Τσικίνιο, Έσε, Πάλμα, Παπακανέλλος, Μουζακίτης και Γιάρεμτσουκ.

