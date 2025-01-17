Σαββίδης στους παίκτες: «Βάζετε τα ατομικά σας προβλήματα πάνω από τον ΠΑΟΚ»

Περισσότερο αυστηρός από κάθε άλλη φορά, με την ίδια νοοτροπία που και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε μιλήσει στους παίκτες στη χθεσινή προπόνηση εμφανίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης σε δική του ομιλία σε όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος του ΠΑΟΚ.



Απευθυνόμενος κυρίως στους παίκτες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έκανε λόγο για πολλά προβλήματα που έχει ο κάθε παίκτες ατομικά, και τα βάζει πάνω από την ομάδα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα αυτή και τους κάλεσε να στηρίζει ο καθένας τον διπλανό του.

«Ο καθένας είτε παίζει, είτε δεν παίζει, είτε έχει συμβόλαιο, είτε βρίσκεται στη λήξη του πρέπει να στηρίζει τον διπλανό του και να αποδεικνύει καθημερινά ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ» πρόσθεσε.Μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής που έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στις μεγαλύτερες και περισσότερες επιτυχίες καιζητώντας και από τους ποδοσφαιριστές να τονμε το ίδιο πάθος μέσω της δουλειάς τους.

