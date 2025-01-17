Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Αποσύρεται οριστικά από τους πάγκους στο τέλος της σεζόν ο Ρανιέρι

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αποφάσισε να αποσυρθεί από τους πάγκους στο τέλος της σεζόν και έπειτα θα αναλάβει πόστο στη Ρόμα

Κλαούντιο Ρανιέρι: Αποσύρεται οριστικά από τους πάγκους στο τέλος της σεζόν

Οριστικά τέλος από τους πάγκους ο Κλαούντιο Ρανιέρι! Ο Ιταλός προπονητής πήρε την απόφαση να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και αυτή τη φορά θα είναι οριστικό.

Ο Ρανιέρι πέρσι είχε αποσυρθεί ξανά επίσημα, ωστόσο είχε αφήσει ένα παραθυράκι ανοιχτό μόνο αν τον χρειαζόταν η Ρόμα, όπως και έγινε δηλαδή και ανέλαβε την ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, οι «τζαλορόσι» είχαν συμφωνήσει με τον έμπειρο τεχνικό μετά τη θητεία του στον σύλλογο να αναλάβει πόστο και συγκεκριμένα να γίνει πρεσβευτής των Ρωμαίων, κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί αφού οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark