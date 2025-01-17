Κλαούντιο Ρανιέρι: Αποσύρεται οριστικά από τους πάγκους στο τέλος της σεζόν

Οριστικά τέλος από τους πάγκους ο Κλαούντιο Ρανιέρι! Ο Ιταλός προπονητής πήρε την απόφαση να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και αυτή τη φορά θα είναι οριστικό.



Ο Ρανιέρι πέρσι είχε αποσυρθεί ξανά επίσημα, ωστόσο είχε αφήσει ένα παραθυράκι ανοιχτό μόνο αν τον χρειαζόταν η Ρόμα, όπως και έγινε δηλαδή και ανέλαβε την ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.



Μάλιστα, οι «τζαλορόσι» είχαν συμφωνήσει με τον έμπειρο τεχνικό μετά τη θητεία του στον σύλλογο να αναλάβει πόστο και συγκεκριμένα να γίνει πρεσβευτής των Ρωμαίων, κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί αφού οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Claudio Ranieri has confirmed he will retire from football at the end of the season. 👋🇮🇹 pic.twitter.com/VOSdowiDGC January 17, 2025

