Κύπελλο Μπάσκετ: Στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ, πέρασε εύκολα με 84-65 την ΑΕΚ

Έβαψε το ντέρμπι «δικεφάλων» ασπρόμαυρο και έφυγε για τα ημιτελικά του ΟΠΑΠ Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΠΑΟΚ.

Πραγματοποιώντας μια ψυχωμένη εμφάνιση από την αρχή μέχρι και το τέλος του αγώνα και έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι «κλείδωσε» τα ατού της ΑΕΚ, την οποία και συνέτριψε με σκορ 84-65, στον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς, που είχαν το πάνω χέρι στο σκορ από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, φτάνοντας ακόμα και στο +22, είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, δείγμα της πολυφωνίας και της ομαδικότητας στην επίθεση. Κορυφαίος όλων ήταν ο Ρέινολντς με 11 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με τον Χέντερσον να προσθέτει 17 πόντους.

Η «Ένωση», που δεν τις βγήκε τίποτα στο ματς και έμεινε πολύ κάτω από τα στάνταρ της, «πληγώθηκε» απίστευτα από την γραμμή των βολών, ολοκληρώνοντας το ματς με 20/42 και 47,6%! Ο μόνος που ξεχώρισε ήταν ο Κουζμίνσκας με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Πλέον, ο «δικέφαλος του βορρά» περιμένει στους «4» του θεσμού τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Καρδίτσα, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.

Το ματς:

Με τον Γκόλντεν να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι και ανοίγει το σκορ, ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι «δικεφάλων», με τον ΠΑΟΚ έκτοτε να κυριαρχεί σε άμυνα και σε επίθεση και με τους Ρέινολντς και Περσίδη να βάζουν από 5 πόντους ο κάθε ένας, με αποτέλεσμα οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 10-5 στο 4'. Μετά το πεντάλεπτο, η ΑΕΚ ξεκόλλησε επιθετικά και με τους Χαμπ και Ομπιέσε ισοφάρισε σε 12-12 δύο λεπτά μετά.

Η είσοδος του Φόρεστερ στο παρκέ, ανέβασε επιθετικά τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι και με σταθερά τον Ρέινολντς προηγήθηκαν με 18-14 και λίγο αργότερα με 21-16, ισοφαρίζοντας εκ νέου τη μεγαλύτερη διαφορά του ματς. Κουζέλογλου και Κατσίβελης αντάλλαξαν καλάθια στα τελευταία δευτερόλεπτα, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνοντας στο 23-18.

Με δίποντο του Χέντερσον ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος για το 25-18 του ΠΑΟΚ. Με τον Σκορδίλη να δίνει μεγάλες μάχες και να δίνει επιθετικές λύσεις, η «Ένωση» ισοφάρισε σε 25-25 στο 14', κρατώντας τους Θεσσαλονικείς χωρίς πόντο για 3,5 λεπτά. Η ομάδα του Καντσελιέρι βρήκε σκορ μετά από ώρα με το τρίποντο του Κατσίβελη, με τους Σκορδίλη και Κουζμίνσκας στη συνέχεια να γράφουν το 28-29 15', για το πρώτο «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα μετά το αρχικό 2-3.

Σε εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε σημαντικά την εικόνα του και στις δύο πλευρές του παρκέ, έπαιξε επιθετική και πιεστική άμυνα κλέβοντας αρκετές μπάλες, την ώρα όπου στην επίθεση με μπροστάρη τον Χέντερσον, έτρεξε ένα 11-0 σερί για το υπέρ του 39-29 στο 19'! Μετά από αρκετή ώρα, η ΑΕΚ μείωσε προσωρινά σε 39-32, με τον Χέντερσον να διαμορφώνει προς το φινάλε το 41-32 του ημιχρόνου. Αξιοσημείωτο στατιστικό που δείχνει και πολλά για την έκβαση του ματς ήταν το γεγονός πως η ΑΕΚ είχε 7/20 βολές (!) και ο ΠΑΟΚ μία εύστοχη περισσότερη σε 11 λιγότερες προσπάθειες (8/9).

Η ολιγόλεπτη διακοπή της ανάπαυλας, όχι μόνο δεν «καθάρισε» το μυαλό της ΑΕΚ, αλλά, αντιθέτως, έκανε τον ΠΑΟΚ ακόμα πιο συγκεντρωμένο στο ματς. Παίζοντας τρομερή άμυνα με κλεψίματα και μπλοκ και με καλάθια των Κρούζερ, Μπάρτλεϊ και Περσίδη, οι «ασπρόμαυροι» έτρεξαν ένα γρήγορο 8-0 σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +17 και το 49-32 στο 22'! Στηριζόμενη κυρίως στον Γκόλντεν και στοχεύοντας στην αντίπαλη ρακέτα, η ΑΕΚ μείωσε στους 12 (51-39) δύο λεπτά μετά, με το σύνολο του Σάκοτα πάντως να συνεχίζει να σπαταλά βολές (11/18)... Με τον Φόρεστερ να περνά στο παρκέ και να δημιουργεί πολλά προβλήματα, ο ΠΑΟΚ ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +18 και το 59-41 στο 16'.

Στον εναπομείναντα χρόνο της περιόδου, λίγο η καλή άμυνα της ΑΕΚ, λίγο η όποια χαλάρωση των παικτών του ΠΑΟΚ, επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να ροκανίσουν τη διαφορά, κυρίως από την γραμμή των βολών, λόγω και των πολλών φάουλ των «ασπρόμαυρων», με αποτέλεσμα να μειώσει στους 12 (61-49) στο 29'. Στο φινάλε μάλιστα, με ένα λέι απ του Χάντερ Χέιλ, η «Ένωση» έριξε τη διαφορά στους 10 για το 61-51 του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το ντέρμπι κρίθηκε νωρίς. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ το σκορ έγινε 64-51, με τον Κουζμίνσκας να απαντά με 4 δικούς του πόντους για το 64-55, προτού, ο Κατσίβελης με step back τρίποντο γράψει το 67-55, όλα αυτά στο πρώτο δίλεπτο της περιόδου.

Εν συνεχεία, μια βολή του Ρέινολντς από την τεχνική ποινή του Κουζμινσκας, αλλά και δύο back-to-back τρίποντα των Κατσίβελη και Χέντερσον, η διαφορά εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά στο ματς στο +19 και το 74-55 στο 33'! Κάπου εκεί, το ματς ουσιαστικά κρίθηκε οριστικά, με τον ΠΑΟΚ να μην ρίχνει στροφές και με «όπλο» το τρίποντο, να παίρνει τη νίκη με το τελικό 84-65.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 41-32, 61-51, 84-65.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.