Αυστρία: Νεκρός 44χρονος επιχειρηματίας- Τραυματίστηκε ο αδερφός του

Αυτοκινητιστική τραγωδία, σημειώθηκε στην Αυστρία, με δύο θύματα δύο Έλληνες επιχειρηματίες από την Πάτρα.

Δύο αδέλφια 44 και 43 ετών είχαν μεταβεί στη Γερμανία για την αγορά φορτηγού.

Επιστρέφοντας με το όχημα στις 2.38 τα ξημερώματα το φορτηγό κάτω από άγνωστη αιτία βγήκε εκτός δρόμος και έπεσε σε χαράδρα βάθους 17 μέτρων.

Δυστυχώς ο 44χρονος ανασύρθηκε νεκρός ενώ ο 43χρονος που οδηγούσε είναι σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Αυστρίας.

