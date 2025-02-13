Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό τροχαίο με θύματα Έλληνες στην Αυστρία: Νεκρός 44χρονος επιχειρηματίας- Σοβαρά τραυματίας ο αδερφός του

Τραγωδία σε αυτοκινητόδρομο της Αυστρίας με θύματα δύο αδέλφια από την Ελλάδα- Το φορτηγό τους έπεσε σε χαράδρα 17 μέτρων τα ξημερώματα

Αυστρία: Νεκρός 44χρονος επιχειρηματίας- Τραυματίστηκε ο αδερφός του

Αυτοκινητιστική τραγωδία, σημειώθηκε στην Αυστρία, με δύο θύματα δύο Έλληνες επιχειρηματίες από την Πάτρα.

Δύο αδέλφια 44 και 43 ετών είχαν μεταβεί στη Γερμανία για την αγορά φορτηγού.

Επιστρέφοντας με το όχημα στις 2.38 τα ξημερώματα το φορτηγό κάτω από άγνωστη αιτία βγήκε εκτός δρόμος και έπεσε σε χαράδρα βάθους 17 μέτρων. 

Δυστυχώς ο 44χρονος ανασύρθηκε νεκρός ενώ ο 43χρονος που οδηγούσε είναι σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Αυστρίας.

Πηγή: tempo24.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Αυστρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark