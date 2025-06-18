Βιτόρια: «Να παρουσιαστούμε όπως πρέπει σε 35 μέρες»

Στη δυναμική που θα πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός, αλλά και στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας που θα πρέπει να έχει ως τον πρώτο αγώνα με τους Ρέιντζερς στη Γλασκώβη (22 ή 23 Ιουλίου), στάθηκε ο Ρουί Βιτόρια, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της σημερινής (18/6) κλήρωσης του β' προκριματικού του Champions League, που έφερε τους δευτεραθλητές Σκωτίας στο δρόμο των «πράσινων».

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε πως άπαντες στον Παναθηναϊκό έχουν πίστη στις δυνατότητές τους, ενώ τόνισε πως οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους 35 μέρες δουλειάς για να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.

Αναλυτικά η δήλωση του Ρουί Βιτόρια στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Γνωρίζαμε πριν την κλήρωση ότι σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίζαμε μία ισχυρή ομάδα. Η Rangers είναι μία πολύ γνωστή ευρωπαϊκή ομάδα με τεράστια ιστορία και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Περιμένω δύο δύσκολα παιχνίδια.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε μπροστά μας 35 ημέρες σκληρής δουλειάς, προκειμένου να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στο πρώτο παιχνίδι. Πιστεύουμε στις ικανότητές μας, έχουμε το στόχο μας και θα κάνουμε το καλύτερο για να παρουσιαστούμε στους αγώνες αυτούς με το μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

