Η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

Η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με πρόστιμο αλλά και με μερικό κλείσιμο της νότιας κερκίδας του «Μπερναμπέου», για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

Ρεάλ

Τιμωρήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της στο «Μπερναμπέου» η Ρεάλ Μαδρίτης!

Η UEFA επέβαλε στη «βασίλισσα» πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ θα παραμείνει κλειστό και μέρος της νότιας κερκίδας του γηπέδου της (περίπου 500 θέσεις) στην αναμέτρησή της με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/3) για τη φάση των «16» στο Champions League.

Η τιμωρία αφορά ρατσιστική συμπεριφορά και ναζιστικούς χαιρετισμούς από οπαδούς της Ρεάλ, πριν και κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησής της με την Μπενφίκα.

