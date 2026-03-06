Η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

Τιμωρήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της στο «Μπερναμπέου» η Ρεάλ Μαδρίτης!

Η UEFA επέβαλε στη «βασίλισσα» πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ θα παραμείνει κλειστό και μέρος της νότιας κερκίδας του γηπέδου της (περίπου 500 θέσεις) στην αναμέτρησή της με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/3) για τη φάση των «16» στο Champions League.

Η τιμωρία αφορά ρατσιστική συμπεριφορά και ναζιστικούς χαιρετισμούς από οπαδούς της Ρεάλ, πριν και κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησής της με την Μπενφίκα.

🚨 OFFICIEL : L'UEFA sanctionne le Real Madrid pour des faits de racisme au stade Santiago Bernabeu !



Suite au salut nazi effectué par un supporter lors du match face au Benfica, le club est condamné :

💶 15 000 € d'amende.

🏟️ Fermeture partielle de la tribune sud (500… pic.twitter.com/TK6qaxGYvW — Foot Mercato (@footmercato) March 6, 2026

