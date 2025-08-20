Η ώρα για τις πιο κρίσιμες μάχες για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, έφτασε. Την Πέμπτη 21 Αυγούστου συντονιζόμαστε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για να μην χάσουμε ούτε λεπτό από την καταιγιστική δράση.

Προηγούνται χρονικά οι αναμετρήσεις του τριφυλλιού και της Ένωσης στις 21:00. Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σάμσουνσπορ με στόχο να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa, ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο των πλέι οφ του Conference League. Τις προσπάθειες πράσινων και κιτρινόμαυρων, αντίστοιχα, περιγράφουν οι Διονύσης Δεσύλλας και Γιώργος Μαραθιανός.

Στις 21:45, η σκυτάλη περνά στον ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Ριέκα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ του Europa. Στην περιγραφή από την Κροατία, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ, Άντερλεχτ - ΑΕΚ, Ριέκα - ΠΑΟΚ.

Την Πέμπτη (21/08) παίζουμε μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου, ΕΔΩ!

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6



