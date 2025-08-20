Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιανακόπουλο: «Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα»

Με μία ανάρτηση του ο Παναθηναϊκός, τονίζει ότι η 20ή Αυγούστου, είναι μία ξεχωριστή μέρα, καθώς σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος  

Παύλος Γιαννακόπουλος

Σαν σήμερα στις 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, μία από τις εμβληματικότερες μορφές στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, με την «πράσινη» ΚΑΕ να μην ξεχνάει τη συνεισφορά του.

Με μία ανάρτηση στα social media ο Παναθηναϊκός τονίζει ότι η σημερινή ημέρα δεν είναι σαν τις άλλες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας...»

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark