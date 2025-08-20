Μεϊτέ: «Είμαστε καλύτεροι από τη Ριέκα και θα το αποδείξουμε»

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Κροατία, όπου απέναντι στην νταμπλούχο Κροατίας, Ριέκα, θα αναζητήσει ένα θετικό αποτέλεσμα για την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.



Λίγες ώρες πριν η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναχωρήσει, ο Σουαλιό Μεϊτέ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό ματς (21/8, 21:45), τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα αποδείξει εντός γηπέδου ότι είναι καλύτερος από τη Ριέκα, δήλωσε ανυπόμονος για τη συγκεκριμένη πρόκληση, ενώ σημείωσε ότι μετά τον... μαραθώνιο με την Βόλφσμπεργκερ, παραμένει σε καλή κατάσταση και νιώθει καλύτερα, μέρα με την ημέρα.



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:



Για το σε τι κατάσταση βρίσκεται και πως βλέπει το αυριανό ματς: «Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Είναι γεγονός ότι έλειπα από τις προηγούμενες προετοιμασίες. Σίγουρα φέτος ήταν διαφορετικά και έκανε καλό σε μένα η προετοιμασία, να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι».



Για το τι περιμένει να δει αύριο στον αγώνα: «Πρώτα τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν εύκολα, ήταν ιδιαίτερα. Απέναντι σε μία ομάδα που αμυνόταν και μας χτύπησε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο, αλλά ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε παίξει δύο ματς ήδη και δουλέψαμε παραπάνω. Τακτικά δουλεύουμε πολύ. Η Ριέκα είναι μία καλή ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αύριο το θετικό αποτέλεσμα».

Για το πότε θα δούμε τον ίδιο στο 100% και αν νιώθουν πιο «απελευθερωμένοι» μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ: «Έκανα την προετοιμασία και έπαιξα στα φιλικά. Ακόμα και να δουλέψεις πολύ στην προετοιμασία, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω παίξει 90λεπτο στην Τούμπα και 120λεπτά στην Αυστρία, αισθανόμουν βαριά τα πόδια μου, αλλά πολύ γρήγορα θα αισθάνομαι στο 100% και απολύτως καλά. Εμάς στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο Εuropa.Είμαστε μία καλύτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Conference είναι καλό, αλλά το Europa είναι ένα επίπεδο πάνω, μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

