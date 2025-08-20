Μεγάλη τιμή θεωρεί να φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως τόνισε σε συνέντευξή του στη FIBA.

«Σημαίνει πολλά. Εκπροσωπείς τη χώρα, εκπροσωπείς πολλούς ανθρώπους που έχουν υπερηφάνεια και χαρά για το μπάσκετ. Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήξερα λίγα για την κουλτούρα μεγαλώνοντας, αλλά μόλις έγινα 18 ετών, ένιωσα την κουλτούρα, ένιωσα τους ανθρώπους, κατάλαβα τι σήμαινε το μπάσκετ για αυτούς», τόνισε ο 28χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού.

Όσο για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει να πάρει μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση από το 2009, είπε: «Δεν θα το έβλεπα ως πίεση. Είναι απλώς μια ευλογία και μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχω μετάλλιο στην καριέρα μου και η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο εδώ και καιρό. Έχουμε μια ευκαιρία».

Το σύστημα διεξαγωγής του Ευρωμπάσκετ δεν… συγχωρεί λάθη στα νοκ άουτ. «Δεν μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά, ούτε μία φορά. Στα playoffs συνήθως έχεις μια σειρά αγώνων, αλλά εδώ είναι ένας αποκλεισμός μετά από έναν αγώνα ομίλου. Αυτό το κάνει συναρπαστικό και για τους οπαδούς», επισήμανε.

Παράλληλα έκανε ειδική μνεία στον Γιάννη αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο: «Κάθε λεπτομέρεια που μπορείς να σκεφτείς για να τον κάνεις καλύτερο, την κάνει. Όλοι τον παρακολουθούν - ακόμα και η ομάδα μας. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Έχει πέντε παίκτες πάνω του σε όλο το παιχνίδι, οπότε είμαστε αρκετά ανοιχτοί», είπε για τον Greek Freak και πρόσθεσε: «Ο Θανάσης έχει την μεγαλύτερη καρδιά και την περισσότερη ενέργεια — συνέχεια ουρλιάζει, φωνάζει, και αυτό το χρειαζόμαστε».

