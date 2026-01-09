Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 κάνει ποδαρικό σε όλα τα γήπεδα.

Την Κυριακή (11/01) στις 19:30 η πρωτοπόρος ΑΕΚ δοκιμάζεται από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ στις 21:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό. Νωρίτερα, στις 16:00 παίζουν Λεβαδειακός - Βόλος και στις 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR.

H αυλαία της 16ης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο (10/01), όπου ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 19:30 και η κόντρα του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, την ίδια ώρα. Στις 17:00 η Κηφισιά φιλοξενεί τη Λάρισα.

Mε το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ γύρω στα μεσάνυχτα ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζετε εσείς οι ακροατές!

Όλα αυτά, εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.