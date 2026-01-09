Επιστρέφει σπίτι του με στόχο να επιστρέψει και στις νίκες ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν τη «διαβολοβδομάδα» με ήττα στην Κωνσταντινούπολη και στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, βλέποντας το νικηφόρο σερί που είχαν φτιάξει από τις αναμετρήσεις τους με Βιλερμπάν, Βίρτους Μπολόνια και Παναθηναϊκό, να λαμβάνει τέλος.

Με σημαντικές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, οι Πειραιώτες το πάλεψαν και διεκδίκησαν στα ίσα τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά κόντρα στη φορμαρισμένη ομάδα του Γιασικεβίτσιους, όμως τελικά λύγισαν στο φινάλε, χάνοντας το παιχνίδι με 88-80. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βεζένκοφ με 24 πόντους, τους οποίους συνόδευσε με 6 ριμπάουντ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ είχαν από 15 πόντους, ενώ ο Χολ, ο οποίος πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής απόντος του Μιλουτίνοφ, έκανε double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στην 8η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 11-8 ο Ολυμπιακός, χρωστάει το εντός έδρας παιχνίδι του με τη Φενέρ.

