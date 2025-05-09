Πέφτει η αυλαία στα playoffs του πρωταθλήματος με τα ντέρμπι των «αιωνίων» και των «δικεφάλων» να έρχονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (11/05) συντονιζόμαστε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και στις 20:00 ακριβώς ακούμε, σε παράλληλη μετάδοση, τις δύο παραδοσιακές κόντρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς όπου το γόητρο αποτελεί πάντα τεράστιο κίνητρο, αφού οι δύο ομάδες δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ σε μια μάχη που θα κρίνει το ποιος θα τερματίσει τρίτος και ενδεχομένως ένα εισιτήριο για το Europa League.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (10/05) με τις αναμετρήσεις Άρης - Αστέρας AKTOR στις 18:30 και Ατρόμητος - ΟΦΗ στις 19:15, για τις θέσεις 5 – 8, ενώ για τα playouts παίζουν Λεβαδειακός - ATHENS KALLITHEA και Λαμία - Πανσερραϊκός στις 17:00 και Παναιτωλικός - Βόλος στις 20:00.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακούμε σχόλια και ρεπορτάζ ενώ αργότερα δίνουμε πάσα στους ακροατές του σταθμού, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Ζήστε τα ντέρμπι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ αλλά και όλα τα ματς του πρωταθλήματος στην κορυφαία συχνότητα του αθλητικού ραδιοφώνου, bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.