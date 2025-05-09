Επικίνδυνες καταστάσεις στην Πορτογαλία ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ.

Χθες το βράδυ σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ οπαδοί της Μπενφίκα επιτέθηκαν σε σύνδεσμο της Σπόρτινγκ στο Σετουμπάλ με αποτέλεσμα δύο οπαδοί των πράσινων να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Ο ένας μαχαιρωμένος στην πλάτη και ο άλλος με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα.

Θυμίζουμε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα οπαδοί της Μπενφίκα βεβήλωσαν άγαλμα του Λιονταριού δίπλα στο γήπεδο της Σπόρτινγκ, ενώ αργότερα και οπαδοί της δεύτερης βανδάλισαν ένα σπίτι οπαδών της πρώτης γράφοντας στους τοίχους συνθήματα.

