Ρεάλ: Οι λεπτομέρειες του deal με Αλεξάντερ-Άρνολντ - Στην έξοδο ο Βάσκεθ

Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για να γίνει κι επίσημα παίκτης της Ρεάλ ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Η συμφωνία είναι οριστική και θα γίνει επίσημη στο τέλος της σεζόν, όχι όμως όσο ακόμη υπάρχουν παιχνίδια και κρίνεται ο τίτλος της LaLiga για τους Μαδριλένους. Σύμφωνα με την AS, το deal των δύο πλευρών θα είναι για πέντε χρόνια και οι απολαβές του θα είναι περίπου 11 εκατ. ευρώ τον χρόνο.



Η «βασίλισσα» είχε προσφέρει 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Λίβερπουλ στις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο 26χρονος δεξιός μπακ είχε αρνηθεί θέλοντας να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Reds και να τους βοηθήσει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, όπως και έγινε.

Η απόκτηση του Αλεξάντερ-Άρνολντ σημαίνει και την αποχώρηση του Λούκας Βάσκεθ. Ο 33χρονος άσος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και το συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί, καθώς επανέρχεται με τη νέα σεζόν και ο Ντάνι Καρβαχάλ από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

