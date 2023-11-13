bwin: Οι εθελοντές της πρόσφεραν βρεφικά είδη στο «Μαζί για το Παιδί»

Η καλοσύνη είναι ένα θεμελιώδες μέγεθος της ανθρώπινης κατάστασης, που γεφυρώνει τις διαφορές και στις 13 Νοεμβρίου γιορτάζουμε αυτή την ημέρα σε όλο τον κόσμο! Η bwin με τον ίδιο ενθουσιασμό, με μοναδικό στόχο να προσφέρει ανακούφιση και χαμόγελα στους ανθρώπους που το χρειάζονται στάθηκε ξανά στο πλευρό του «Μαζί για το Παιδί» και αυτή την σημαδιακή ημερομηνία ανταποκρίθηκε άμεσα στην ανάγκη για βρεφικά είδη.

H αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin δεν μπορούσε να λείπει από αυτή την υπέροχη προσπάθεια, με χαμόγελα και διάθεση συγκέντρωσε προϊόντα για να διατεθούν σε βρέφη που το έχουν ανάγκη. Μια πράξη καλοσύνης, κι ένα ακόμα λιθαράκι στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιεί η bwin, εμπνευσμένη από το όραμά για έμπρακτη υποστήριξη στους ανθρώπους και τις κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται.

Άλλωστε, το σύνθημα της εθελοντικής ομάδας είναι: «ό,τι γίνεται, γίνεται από αγάπη». Κάπως έτσι δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή την όμορφη ενέργεια. Είναι η 11η δράση της εθελοντικής ομάδας της bwin και όπως οι προηγούμενες, ήταν γεμάτη από καλοσύνη. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand αγκάλιασε γι’ ακόμη μία φορά τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, έδειξε την αγάπη του, στηρίζοντας τους με τη συλλογή και προσφορά βρεφικών ειδών πρώτης ανάγκης. Άλλωστε, έχει πάντα την ίδια όρεξη και διάθεση να προσφέρει, όπου του ζητηθεί.

Προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος και μαζί με το «Μαζί για το Παιδί» τοποθετούν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο των προγραμμάτων, όπου συνεργάζονται. Εξάλλου, το βραβευμένο στοιχηματικό brand, αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη του «Μαζί για το Παιδί» την τελευταία εξαετία και θα συνεχίσει να το βοηθά με όποιο τρόπο μπορεί, μιας και μοιράζονται τις ίδιες ευαισθησίες.

Άλλωστε, η bwin στηρίζει το πρόγραμμα «Ίσες ευκαιρίες για όλους», ανακατασκευάζοντας σχολικά γήπεδα στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Από τον Άγιο Ευστράτιο στη Σαμοθράκη, από τα Ψαρά στις Πρέσπες, από το Καστελόριζο στην Κύμη Ροδόπης και από τους Φούρνους στο Διδυμότειχο, η προσπάθεια ήταν τεράστια, όμως τα χαμόγελα ευγνωμοσύνης ήταν αρκετά για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε αυτό το ταξίδι που συνεχίζεται.

Το βραβευμένο στοιχηματικό brand είναι περήφανο για τη σημαντική και πολυεπίπεδη αρωγή του στο κοινωνικό σύνολο, έτοιμο να σταθεί στο πλευρό ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.