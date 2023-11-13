Χαμός έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ μετά από μια αναδημοσίευση που έκανε η σύζυγος του Γουέιντ Μπόλντγουιν υπέρ της Παλαιστίνης. Λίγα λεπτά μετά την απέσυρε, αλλά ο Αμερικανός άσος της Μακάμπι, που την Τρίτη αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα.



Η σύζυγός του έσπευσε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα με ανάρτησή της. «Αγαπώ το Ισραήλ, έζησα έναν χρόνο εκεί και ο δεύτερος γιος μας γεννήθηκε εκεί. Όταν με ρωτούν ποιο είναι το αγαπημένο μου μέρος, απαντώ το Ισραήλ. Έχει τους καλύτερους φιλάθλους, τους καλύτερους ανθρώπους, τόσοι πολλοί έχουν βοηθήσει εμένα και την οικογένειά μου από τη στιγμή που ήρθαμε. Πλέον το θεωρούμε σπίτι μας. Η ανάρτηση που έκανα ήταν προς τους φίλους και την οικογένειά μου στις ΗΠΑ, με σκοπό να πει πως τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο δείχνουν. Ήταν λάθος μου να αναδημοσιεύσω την ανάρτηση αυτή. Θέλω να κάνω σαφές πως αυτό που έκανε η Χαμάς στο Ισραήλ, να σκοτώνει και να κάνει απαγωγές, είναι αδιανόητο. Γι’ αυτό και από τις 7 Οκτωβρίου είχα κάνει μια σχετική ανάρτηση για το Ισραήλ. Ζητώ συγνώμη που δεν πρόσεξα περισσότερο την πηγή», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις, πάντως, δεν κόπασαν και τον λόγο πήρε ο Μπόλντγουιν. «Δεν κάνω πολιτική, αλλά αφήστε με να το ξεκαθαρίσω. Εξαιτίας της Χαμάς, αναγκαστήκαμε εγώ και η οικογένειά μου λόγω της δουλειάς μου να φύγουμε από τη χώρα που αποφασίσαμε να κάνουμε σπίτι μας για τρία χρόνια. Μας ανάγκασαν να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, μας στέρησαν τους φιλάθλους μας και προκάλεσαν προβλήματα σε τόσο άλλο κόσμο. Εξακολουθούμε να επικεντρώνουμε την ενέργεια και το πάθος μας, παρά τις αντιξοότητες, υπέρ της Μακάμπι και του Ισραήλ. Αν ποτέ ισχυριστείτε ότι είμαι οπαδός της Χαμάς, άντε γ@@@@@τε! Όλη μου την καριέρα δούλεψα σκληρά για να βρω ένα σπίτι και το βρήκα στο Ισραήλ. Εγώ και η οικογένειά μου έχουμε δώσει ό,τι έχουμε στην ομάδα και ό,τι αντιπροσωπεύει και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση από τις 7 Οκτωβρίου, παλεύουμε να συνεχίσουμε τη σεζόν μας με περηφάνια και τιμή για τον κόσμο του Ισραήλ», ανέφερε σε μήνυμά του.

