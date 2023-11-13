Μυθική ανατροπή με δύο γκολ μετά το 90'+4' για την Μπενφίκα κόντρα στη Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν έτοιμη για τη μεγάλη απόδραση από το «Ντα Λουζ», ωστόσο κατάφερε με κάποιον τρόπο να ηττηθεί 2-1 από την Μπενφίκα δεχόμενη δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Τα «λιοντάρια» είχαν πάρει το προβάδισμα με σουτάρα του Γκιόκερες στο 45’, όμως η αποβολή του Ινάσιο στο 51’ δυσκόλεψε την αποστολή τους.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έφτασε μέχρι τις καθυστερήσεις κρατώντας το προβάδισμα, που θα την έστελνε στο +6.

Κάπου εκεί, γύρισε ο διακόπτης. Πρώτα, ο Ζοάο Νέβες ισοφάρισε με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από κόρνερ, στο 90+4’.

Και πριν καλά καλά καταλάβουν οι φιλοξενούμενοι τι τους συνέβη, ήρθε ο Τένγκστεντ να σκοράρει από κοντά στο 90+7’, με το γκολ να ακυρώνεται αρχικά για οφσάιντ αλλά να μετρά κατόπιν χρήσης VAR!

Έτσι, αντί για +6, φτάσαμε σε ισοβαθμία στην πρώτη θέση, με την Πόρτο να ακολουθεί στο -3...

Νωρίτερα, η Μπράγκα επιβλήθηκε 1-0 της Αρούκα εκτός έδρας και εδραιώθηκε στην τετράδα, ενώ Ζιλ Βισέντε και Ρίο Άβε έμειναν στο 1-1.

Τέλος, η Φαρένσε επιβλήθηκε 3-1 της Μποαβίστα εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Παρασκευή (10/11)

Εστορίλ-Κάζα Πία 4-0

Σάββατο (11/11)

Πορτιμονένσε-Τσάβες 2-1

Εστρέλα Αμαδόρα-Μορεϊρένσε 0-1

Βιτζέλα-Φαμαλικάο 0-0

Γκιμαράες-Πόρτο 1-2

Κυριακή (12/11)

Μποαβίστα-Φαρένσε 1-3

Ζιλ Βισέντε-Ρίο Άβε 1-1

Αρούκα-Μπράγκα 0-1

Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

