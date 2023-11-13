Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Γονάτισε τη Βιγιαρεάλ με ανατροπή η Ατλέτικο

Χαμογέλασε τελευταία η Ατλέτικο κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Οι «ροχιμπλάνκος» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στο «κίτρινο υποβρύχο», αλλά επικράτησαν 3-1 με ανατροπή και επέστρεψαν στις νίκες στη La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν μέχρι το 80ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να τους γονατίζουν σε εκείνο το σημείο και λίγες ημέρες μετά την εξάρα στη Σέλτικ στο Champions League, επανήλθαν στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό με τον Μορένο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εκτέλεση κοντά από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από ευκαιρία του Σέρλοθ. Η ισοφάριση έγινε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Γκριζμάν να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Βίτσελ να πλασάρει στο δεύτερο δοκάρι. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 80’ με τον Γκριζμάν να πλασάρει από κοντά μετά από γύρισμα του Γιορέντε και το «Metropolitano» πήρε… φωτιά, ενώ ο Σιμεόνε να πανηγυρίζει σαν τρελός το γκολ. Πέντε λεπτά μετά ο Λίνο να πλασάρει σχεδόν από το ύψος του πέναλτι, «κλειδώνοντας» τον άσο.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 10/11

Mπιλμπάο-Θέλτα 4-3

(37' Σανθέτ, 45'+5', 52' Γκουρουθέτα, 90'+8' πεν. Μπερενγκέρ - 25' Άσπας, 41' Μπαμπά, 66' Λάρσεν)

Σάββατο, 11/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Τζιρόνα 1-2

(5' Άλβαρο Γκαρθία - 42' Ντόβμπικ, 65' Σάβιο)

Αλμερία-Σοσιεδάδ 1-3

(76' Αρίμπας - 62' Ογιαρθάμπαλ, 90'+1' Φερνάντεθ, 90'+5' Θουμπιμέντι)

Γρανάδα-Χετάφε 1-1

(45'+4' Βιγιάρ - 2' Μαγιοράλ)

Οσασούνα-Λας Πάλμας 1-1

(73' Μπούντιμιρ - 70' Μολέιρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 5-1

(2' Καρβαχάλ, 42', 49' Βινίσιους, 50', 84' Ροντρίγκο - 88' Ντούρο)

Κυριακή, 12/11

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 2-1

(53', 77' πεν. Λεβαντόφσκι - 1' Ομορόντιον)

Σεβίλλη-Μπέτις 1-1

(72' Αγιόθε Πέρεθ - 79' Ράκιτιτς)

Ατλέτικο-Βιγιαρεάλ 3-1

(45+1' Βίτσελ, 80' Γκριεζμάν, 85' Λίνο - 20' Ζεράρ Ρομέρο)

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Παρασκευή, 24/11

Αλαβές-Γρανάδα (22:00)

Σάββατο, 25/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Μπαρτσελόνα (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Αλμερία-Χετάφε (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα (22:00)

Κυριακή, 26/11

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα (15:00)

Σοσιεδάδ-Σεβίλλη (17:15)

Κάντιθ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:30)

Μπέτις-Λας Πάλμας (22:00)

Δευτέρα, 27/11

Τζιρόνα-Μπιλμπάο (22:00)

