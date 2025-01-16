bwin & bwinSportFM: Μία μεγάλη «αγκαλιά» για το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα

Η bwin είναι περήφανη για τη σημαντική και πολυεπίπεδη αρωγή της στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, και το 2025 άρχισε με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια συνέπεια και την ίδια διάθεση προσφοράς. Άλλωστε, κάθε δράση γίνεται από αγάπη και το κορυφαίο στοιχηματικό brand φροντίζει να βάζει το λιθαράκι του, ώστε να μοιράζει χαμόγελα και ανακούφιση στους ανθρώπους που το χρειάζονται.

Αυτή τη φορά, η bwin στήριξε το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, ένα εξειδικευμένο κέντρο στον τομέα της αποκατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα.

Στις 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η παράδοση της επιταγής της bwin στο Χατζηπατέρειο, ακολουθώντας πιστά τις αξίες που τη διέπουν, για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Γι’ αυτή την υπέροχη ενέργεια η bwin ένωσε τις δυνάμεις της με τον bwinSportFM και την εκπομπή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Στις 28 Δεκεμβρίου το αθλητικό «quiz οn air» συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων, μιας και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητικογράφος παρέα με τους παραγωγούς του bwinSportFM … έπαιξαν τη δική τους μπάλα.

Κάθε φορά που οι συμμετέχοντες απαντούσαν σωστά κέρδιζαν χρήματα, τα οποία όμως προσέφεραν στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα. Σε κάθε λάθος απάντηση, τα χρήματα έδινε η bwin, με το ποσό να φτάνει τις €2.000.

Μία μοναδική συνεργασία, εκτός πλαισίων, για έναν ιερό σκοπό: την ενίσχυση του έργου του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος. Συνολικά συγκεντρώθηκαν €4.000 για τις ανάγκες των παιδιών.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand συνεργάζεται με το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα τα τελευταία δυο χρόνια με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών που φιλοξενεί το ίδρυμα. Στηρίζει έμπρακτα όλη αυτή την προσπάθεια με ουσιαστικές δράσεις.

Πρόκειται για Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού, το οποίο φιλοξενεί δεκάδες παιδιά και απευθύνεται σε ηλικίες έως 14 ετών. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Κέντρου αρχίζουν από την πρώιμη παρέμβαση με ομαδικό πρόγραμμα αποκατάστασης στο πλαίσιο Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, όπου φοιτούν με εγκεφαλική παράλυση και συναφείς κινητικές ή και νοητικές αναπηρίες. Παράλληλα, λειτουργεί εξωτερικό πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έως 14 ετών.

Σημαντικό κομμάτι της σχέσης αυτής αποτελούν και η αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin, καθώς με προσωπική δουλειά συμμετέχουν στις δράσεις και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά και το ίδρυμα. Παραμένει δίπλα σε κάθε ενέργεια του στοιχηματικού brand και βάζει μία ξεχωριστή πινελιά με ενθουσιασμό και διάθεση.

Κάθε κοινωνική δράση, έχει ως αποτέλεσμα τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας και την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων. Η bwin δραστηριοποιείται άλλοτε με μεγάλες άλλοτε με μικρές πράξεις, αλλά πάντα ουσιαστικές παραμένοντας συνεπής στις δεσμεύσεις και δράσεις που όλα αυτά τα χρόνια την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση της κοινωνίας.

