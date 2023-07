Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Μεντί: Κρίθηκε αθώος για βιασμό

Θετικά είναι τα τελευταία νέα για τον Μπεντζαμέν Μεντί, ο οποίος πριν από λίγη ώρα κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο του Τσέστερ, τόσο για βιασμό όσο και για απόπειρα.



Ο Γάλλος αμυντικός είχε κατηγορηθεί για βιασμό 24χρονης κοπέλας σε έπαυλη στο Τσεσάιρ τον Οκτώβριο του 2020, αλλά και για ότι προσπάθησε να κάνει κάτι ανάλογη σε μία 29χρονη στο σπίτι του, λίγους μήνες αργότερα. Ο Μεντί είχε αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, λέγοντας πως όλες οι πράξεις ήταν συναινετικές, ενώ πριν μερικούς μήνες είχε αθωωθεί και για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος αρκετών γυναικών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τους «πολίτες», εξήγησε στον εισαγγελέα τι συνέβη, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως δεν θα ανάγκαζε ποτέ κάποια γυναικά να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του.



Πλέον, η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά από σχεδόν δύο χρόνια, μετά την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Τότεναμ, τον Αύγουστο του 2021.

BREAKING: Footballer Benjamin Mendy has been found not guilty of rape and attempted rape.https://t.co/dpyeYqNacg



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hSwAdDISoH