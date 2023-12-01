Έπος ΠΑΟΚ στη Φρανκφούρτη, νίκησε ξανά την Άιντραχτ και πέταξε στους «16»!

Συγκλονιστικός ΠΑΟΚ, άλωσε τη Φρανκφούρτη και συνεχίζει να τρελαίνει τους πάντες!

Ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 2-1 της Άιντραχτ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League και κατέκτησε την πρωτιά του 7ου ομίλου, με αποτέλεσμα να στείλει τους Γερμανούς στα playoffs και να κάνει δικό του το εισιτήριο που οδηγεί απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος των πέντε πρώτων αγωνιστικών οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στους 13 πόντους και στο +4 από τους «αετούς» που έχουν εννέα και η τελευταία αγωνιστική με την Ελσίνκι στην Τούμπα (14/12, 19:45) θα είναι ένα ματς διαδικαστικού χαρακτήρα για τους Θεσσαλονικείς.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε το προβάδισμα με τον Κεντζιόρα και παρά την ισοφάριση των γηπεδούχων με τον Μαρμούς και την πίεση που άσκησε στη συνέχεια, είχαν την ποιότητα και τα ψυχικά αποθέματα να βρουν και δεύτερο τέρμα με τον εκπληκτικό, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Κανείς δεν υστέρησε σε μεγάλο βαθμό, τόσο οι βασικοί, όσο και οι αναπληρωματικοί κατέθεσαν την ψυχή τους και πήραν μια τεράστια νίκη που ανοίγει την πόρτα για μια ακόμη ευρωπαϊκή πορεία, όμοια με αυτή πριν από δυο χρόνια, στην οποία ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι τους «8» της διοργάνωσης. Τρομερή η στήριξη των 6.000 φίλων της ομάδας, που έκαναν το «Deutsche Bank Park» μια... μικρή Τούμπα και δεν σταμάτησαν να ενθαρρύνουν τους «ασπρόμαυρους» ούτε δευτερόλεπτο!

Στο μυαλό των προπονητών:

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να διατηρεί το 4-2-3-1 και φυσικά τον Ντομινίκ Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια. Στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Βιεϊρίνια, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης και Ράφα Σοάρες, με τον τελευταίο να παραμένει στο βασικό σχήμα μετά και τον τραυματισμό που δεν κατάφερε να ξεπεράσει ο Μπάμπα Ράχμαν.

Στη μεσαία γραμμή επιλέχθηκε το δίδυμο του Οζντόεφ με τον Μεϊτέ, ενώ στην τριάδα της επίθεσης οι Ζίβκοβιτς και Τάισον ήταν στα πλάγια, με τον Μουργκ ως επιτελικό μέσος, αν και ο Αυστριακός με τον Βραζιλιάνο άλλαζαν θέσεις μέσα στο ματς. Στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε ο Αλί Σαμάτα.

Από την άλλη, ο Ντίνο Τοπμέλερ, για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης προτίμησε τον Γκέτσε πίσω από τον Μαρμούς, έχοντας δίπλα του τον Τσαΐμπι. Αναλυτικά, στην εστία κάθισε ο Τραπ, με τριάδα στην άμυνα τους Πάτσο, Σμόλτσιτς, Τούτα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στη μεσαία γραμμή φανέλα βασικού πήραν οι Ενκουνκού, Λάρσον, Σκίρι, Εμπιμπέ, με τριάδα στην επίθεση τους Γκέτσε, Σαϊμπί και Μαρμούς.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Άιντραχτ να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό, βασίζοντας τις επιθέσεις της στα δεξιά «χτυπώντας» την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ με τους Ράφα Σοάρες-Τάισον. Από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» είχαν σε πρώτη φάση στο μυαλό τους να διατηρούν κλειστά τις γραμμές τους, να μην αφήνουν κενά που θα δημιουργούσαν προβλήματα στην ανασταλτική τους λειτουργία, ενώ ήθελαν να απορροφήσουν την πίεση που δεδομένα θα ασκούσαν οι «αετοί» στα πρώτα λεπτά.

Η πρώτη στιγμή άνηκε στους φιλοξενούμενους με την κεφαλιά του Σαμάτα που πέρασε άουτ από το κόρνερ του Τάισον, ενώ η Άιντραχτ απείλησε με ένα σουτ του Λάρσον που έφυγε άουτ. Οι δυο ομάδες είχαν τις στιγμές τους στο 9’ στο 13’ με τους Μαρμούς και Τάισον αντίστοιχα, όμως, δεν κατάφεραν να φανούν απειλητικές στις δυο εστίες.

Ο Ενκουκού από τα αριστερά ήταν αρκετά δραστήριος και είχε ένα επικίνδυνο γύρισμα στο 19’ που «καθάρισε» με επιτυχία ο Κοτάρσκι, ενώ δυο λεπτά αργότερα (21’) ο Κουλιεράκης βρήκε το δοκάρι με κοντινή προβολή, αλλά το σημαιάκι σηκώθηκε για οφσάιντ. Στο 25’ ο Ενκουκού συνέχισε να δημιουργεί με προβλήματα, αλλά ο Κοτάρσκι είχε απάντηση στο σουτ που επιχείρησε, απομακρύνοντας τον κίνδυνο.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε να δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις και στο 29’ έχασε τη μεγαλύτερή του ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Ο Μουργκ υποδέχτηκε ωραία την μπάλα, πάτησε την περιοχή και έκανε το σουτ, με τον Τραπ να του λέει «όχι» και να απομακρύνει, δείχνοντας την εμπειρία του σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί για τους γηπεδούχους.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με τις δυνατές μονομαχίες να έχουν την… τιμητική τους στο χώρο της μεσαίας γραμμής και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με το 0-0, το οποίο ήταν σχετικά δίκαιο με βάση την αγωνιστική εικόνα που είχαν Άιντραχτ και ΠΑΟΚ στα πρώτα 45 λεπτά.



Στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 51’ με ένα φάουλ του Μουργκ που πέρασε στην αριστερή πλευρά των διχτύων, ενώ στο 55’ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε το σκορ! Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε με πάσα το κόρνερ, αλλά ξαναπήρε την μπάλα και έκανε το γέμισμα, μπερδεύτηκε η άμυνα της Άιντραχτ και δεν απομάκρυνε, με τον Κεντζιόρα να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!



Η χαρά της επίτευξης του γκολ δεν κράτησε για πολύ στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων», καθώς στο 58’ η Άιντραχτ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία! Εξαιρετική σέντρα του Σαϊμπί από τα αριστερά, ο Μαρμούς έπιασε πολύ δυνατή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά και έφτασαν κοντά σε δεύτερο τέρμα.



Στην επόμενη στιγμή ο Λάρσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, αλλά ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, σε μια οριακή φάση, στην οποία οι Θεσσαλονικείς στάθηκαν τυχεροί. Στο 62' ο Εμπιμπέ δοκίμασε ένα σουτ από εξαιρετικό σημείο, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ η υπεροχή των γηπεδούχων συνεχίστηκε με μια προσπάθεια του Ενκουνού, που δεν απείλησε τον Κοτάρσκι.



Με τα λεπτά να περνούν ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε το ρυθμό, κράτησε μπάλα και τελικά πέτυχε το 2-1 στο 73' φέρνοντας την έκρηξη στην πλευρά που βρισκόντουσαν οι οπαδοί του! Ο Τόμας πάσαρε στον Τάισον που συνεργάστηκε με τον Κωνσταντέλια, ο 20χρονος είδε τον Τόμας που έκανε το σουτ, ο Τραπ δεν μπλόκαρε σταθερά και ο Ζίβκοβιτς που καλυπτόταν από τον Ενκουνκού εκτέλεσε από κοντά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.



Οι αλλαγές έδωσαν φρεσκάδα στους φιλοξενούμενους, με την Άιντραχτ να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 85', όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μαρμούς από το ύψος της μικρής περιοχής, όμως, ο φορ των «αετών» δεν κατάφερε να σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ. Στις καθυστερήσεις ο απαράδεκτος για την συμπεριφορά του, Γιάκιτς αποβλήθηκε, ο «δικέφαλος του Βορρά» κράτησε το προβάδισμα και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης τον βρήκε στους «16» του Europa Conference League.



MVP: Μια ακόμη τρομερή εμφάνιση από τον Ζίβκοβιτς που είχε συμμετοχή και στα δυο γκολ της ομάδας του. Από τα πόδια του ξεκινάει το τέρμα που πέτυχε ο Κεντζιόρα, ενώ είναι ο παίκτης που εκτελεί τον Τραπ από κοντά και δίνει εκ νέου το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός και ο Κοτάρσκι που κράτησε την ομάδα του όρθια στις στιγμές που η Άιντραχτ ήταν ανώτερη και απειλούσε.



Η σφυρίχτρα: Παίρνει άριστα στη διαιτησία του ο 31χρονος Πολωνός, Νταμιάν Σιλβέστρζακ, ήταν σωστός σε κάθε απόφαση που πήρε και δίκαια έδειξε στο τέλος την κόκκινη κάρτα στον απαράδεκτο, Γιάκιτς.



Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Ντίνο Τοπμέλερ): Τραπ, Πάτσο, Σμόλτσιτς, Τούτα, Ενκουνκού, Λάρσον, Σκίρι (54’ Γιάκιτς), Εμπιμπέ (87’ Φέρι), Γκέτσε (74’ Μπούτα), Τσαΐμπι, Μαρμούς.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (80’ Εκονγκ), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Μεϊτέ, Οζντόεφ (80’ Σβαμπ), Ζίβκοβιτς, Μουργκ (66’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Σαμάτα (67’ Τόμας).



Διαιτητής: Ντάμιαν Σίλβαστρζακ (Πολωνία)

Βοηθοί: Μπάρτοζ Χέινιγκ (Πολωνία), Άνταμ Καράσεβιτζ (Πολωνία)

Τέταρτος: Πάβελ Μάλεκ (Πολωνία)

VAR: Μπάρτοζ Φρανκόφσκι (Πολωνία)

AVAR: Κρίστοφ Γιάκουμπικ (Πολωνία)

