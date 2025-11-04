Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Σερβία για τη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR που θέλει να επανέλθει στις νίκες στην Euroleague, έχοντας τον bwinΣΠΟΡ FM

94,6 στο πλευρό του.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν έχουν δύσκολο έργο στο Βελιγράδι όπου την Τετάρτη (05/11) στις 21:00 φιλοξενούνται από τον Ερυθρό Αστέρα, σε μια

από τις πιο καυτές έδρες της διοργάνωσης. Ζήστε λεπτό προς λεπτό την κρίσιμη αναμέτρηση στη Σερβία, στους 94,6.

Μετά το τέλος του αγώνα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο, για σχολιασμό του ματς και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους

ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR την Τετάρτη (05/11) στις 21:00. Ακόμη μία βραδιά γεμάτη μπάσκετ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

