Σταματέλος: «Προς Ρίο Άβε ο Βρουσάι, ο Μασούρας σκέφτεται και το εξωτερικό»

Κάτοικος Πορτογαλίας αναμένεται να γίνει ο Μάριος Βρουσάι.

Στη Ρίο Άβε πρόκειται να παραχωρήσει τον 25χρονο άσο ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε ο Νίκος Σταματέλος στην εκπομπή «Πρεσάρισμα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο μπακ-χαφ των Πειραιωτών δεν ήταν στις βασικές επιλογές τη φετινή σεζόν, μετρώντας μόλις 5 συμμετοχές τη φετινή σεζόν (με 1 ασίστ), συν 3 με τον Ολυμπιακό Β.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στα θέματα των Μασούρα και Πασχαλάκη, με τους οποίους είναι σε ανοιχτή γραμμή για την ανανέωση των συμβολαίων τους.

