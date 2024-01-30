Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σταματέλος: «Προς Ρίο Άβε ο Βρουσάι, ο Μασούρας σκέφτεται και το εξωτερικό»

Στη Ρίο Άβε αναμένεται να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός τον Μάριο Βρουσάι. Ακούστε τα τελευταία νέα των Πειραιωτών, όπως τα ανέφερε ο Νίκος Σταματέλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

ολυμπιακός ποδόσφαιρο

Κάτοικος Πορτογαλίας αναμένεται να γίνει ο Μάριος Βρουσάι.

Στη Ρίο Άβε πρόκειται να παραχωρήσει τον 25χρονο άσο ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε ο Νίκος Σταματέλος στην εκπομπή «Πρεσάρισμα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο μπακ-χαφ των Πειραιωτών δεν ήταν στις βασικές επιλογές τη φετινή σεζόν, μετρώντας μόλις 5 συμμετοχές τη φετινή σεζόν (με 1 ασίστ), συν 3 με τον Ολυμπιακό Β.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στα θέματα των Μασούρα και Πασχαλάκη, με τους οποίους είναι σε ανοιχτή γραμμή για την ανανέωση των συμβολαίων τους.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark