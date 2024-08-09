Αθανασίου: «Πλήρωσε το πρώτο 20λεπτο ο Παναθηναϊκός, αλλά μπορεί αν το πιστέψει»

Στο μουδιασμένο πρώτο 20λεπτο του και την αναποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού απέδωσε ο Νίκος Αθανασίου την ήττα με 1-0 από τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ, στο σχόλιό του στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο εικοσάλεπτο περίμενε πολύ τον Άγιαξ, του άφησε πολύ την μπάλα. Το γκολ που δέχτηκε λειτούργησε σαν ξυπνητήρι κι από εκεί και έπειτα ήταν ανώτερος. Είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Μπακασέτα, τον Γερεμέγεφ και τον Τζούρισιτς, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η διαφορά ήταν πως ο Άγιαξ το δικό του καλό κομμάτι παιχνιδιού το εξαργύρωσε με ένα γκολ σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό», υπογράμμισε.

«Ο Άγιαξ είναι το φαβορί, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός, αρκεί να το πιστέψει και να κάνει περισσότερα καλά πράγματα, κυρίως με την μπάλα στα πόδια. Με τον Ιωαννίδη και τον Τετέ πιο έτοιμους, πιστεύω πως μπορεί να κυνηγήσει τις πιθανότητές του την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς του Άμστερνταμ», πρόσθεσε.

