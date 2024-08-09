Προδόθηκε από την αστοχία του και πλήρωσε την ποιότητα του Άγιαξ ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» είχαν πολύ καλή εικόνα για μεγάλο διάστημα του ματς απέναντι στην ομάδα του Άμστερνταμ, έβγαλαν αρκετές ποιοτικές φάσεις, είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Μαντσίνι, όμως το γκολ του Μπέργκχαους στο πρώτο ημίχρονο τους έκανε «βουνό» τη ρεβάνς της Ολλανδίας (0-1).

Επιστροφή στη δράση για τον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος πέρασε στη θέση του Γερεμέγεφ ως αλλαγή και αποθεώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει. Δραστήριος ο Τζούριτσιτς, εκπληκτικός ο Αράο ανασταλτικά.

Στις 15 Αυγούστου η ρεβάνς στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» με τον Παναθηναϊκό να αναζητά νίκη τουλάχιστον με ένα γκολ για να πάει το ματς στην παράταση.

Στο μυαλό των κόουτς:

Την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με εκείνη κόντρα στην Μπότεφ στη Φιλιππούπολη σε σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε να παρατάξει τον Παναθηναϊκό ο Ντιέγκο Αλόνσο. O Ντραγκόφσκι στην εστία, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στα μετόπισθεν. Ο Αράο με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα απάρτιζαν για μια ακόμη φορά την τριάδα του άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν ο Μαντσίνι με τον Τζούριτσιτς στα άκρα ο Γερεμέγεφ στην κορυφή!

Το αγαπημένο του 4-3-3 επέλεξε για τον Άγιαξ ο Φραντσέσκο Φαριόλι. Ο Πασβίρ κάθισε κάτω από τα δοκάρια με τους Ρενς, Σούταλο, Μπάας και Χάτο στην τετράδα της άμυνας. Ο Χέντερσον σε ρόλο «εξαριού» με τους Τέιλορ και Φιτζ-Τζιμ να τον πλαισιώνουν. Φορμπς στα αριστερά, Μπέργκχαους στα δεξιά και Άκπομ στην κορυφή για τον «Αίαντα».

