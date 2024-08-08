Μπροστά κεντούσε, πίσω τα… χαλούσε ο Ολυμπιακός

Ζέλσον και Βέλντε βγάζουν γούστα, αλλά η Νότιγχαμ χτύπησε το καμπανάκι στην άμυνα του Ολυμπιακού!

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν καλό βαθμό στη δημιουργία, είχαν τους Ζέλσον (δύο γκολ) και Βέλντε (ένα γκολ) σε μεγάλο βράδυ, αλλά τα χάλασαν πίσω με τις αμυντικές τους αδράνειες και τιμωρήθηκαν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επικράτησε 4-3 σε φιλικό παιχνίδι-γιορτή στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πρόβλημα στις στατικές φάσεις για τους Πειραιώτες, κάτι που ασφαλώς πρέπει να βελτιώσει μέσα από τη δουλειά στις προπονήσεις.

Ανεπίσημο ντεμπούτο για Στάμενιτς με καλά δείγματα, καλά στοιχεία επιθετικά αλλά και ζητήματα στην ανασταλτική λειτουργία από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ που έβγαλε αντίδραση και χαρακτήρα στο τέλος.

Εντυπωσιακές στιγμές και… συγκίνηση πριν την έναρξη του αγώνα με τις ευρω-κούπες στο χορτάρι διά χειρός των Μεντιλίμπαρ και Συλαϊδόπουλου, ενώ ο κόσμος ζήτησε τον Ποντένσε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα από συνθήματα!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Στην εστία ο Τζολάκης και στην άμυνα οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα και Αποστολόπουλος. Οι Στάμενιτς και Έσε στον άξονα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα «φτερά» οι Μασούρας, Ζέλσον. Στην κορυφή της επίθεσης ο Κωστούλας.

Με 4-3-3 κατέβασε τη Νότιγχαμ ο Εσπίριτο Σάντο. Ο Σελς στο τέρμα και οι Γουίλιαμς, Μουρίγιο, Μπολί, Έινα στην τετράδα της άμυνας. Γέιτς, Σανγκαρέ, Ντομίνγκες η τριπλέτα στα χαφ, με τους Γκιμπς-Γουάιτ, Άντερσον στο πλευρό του Γουντ στην τριάδα της επίθεσης.

Το ματς

Ένταση, πρέσινγκ ψηλά και κερδισμένες μονομαχίες συνέθεταν την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας καταφέρει να περιορίσουν επιθετικά τη Νότιγχαμ. Μάλιστα, στο 11’ ήρθε και η πρώτη φάση των γηπεδούχων, με τον Έσε να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού, ο Κοστίνια την προσποίηση και το γύρισμα αλλά η κεφαλιά του Ζέλσον πέρασε άουτ. Και τέσσερα λεπτά αργότερα, η Νότιγχαμ στην πρώτη της τελική βρήκε γκολ, όταν η άμυνα του Ολυμπιακού αδράνησε και ο Γέιτς με κεφαλιά από κοντά εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 1-0.

Η αντίδραση των Πειραιωτών ήταν άμεσα, αφού στο 24ο λεπτό έφεραν το σκορ σε ισορροπία. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κυκλοφόρησαν με υπομονή την μπάλα, ο Κοστίνια έπαιξε κάθετα για τον Ζέλσον, ο οποίος με σομπρέρο απέφυγε τον Μουρίγιο και εκτέλεσε με τρομερό εναέριο τελείωμα για το 1-1. Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και ο Μασούρας στο 34’ λίγο έλειψε να υπογράψει την ανατροπή, αλλά η λόμπα του πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο κόσμος είχε στήσει τη δική του γιορτή από την κερκίδα, ζητούσε τον Ποντένσε από τον Μαρινάκη και μπούσταρε παράλληλα τους παίκτες.

Μόνο που η Νότιγχαμ από νέα στατική φάση, αυτή τη φορά εκτέλεση φάουλ, βρήκε δεύτερο γκολ με τον Τζολάκη να κάνει κακό διώξιμο και τον Γουντ από κοντά να γράφει το 2-1 του ημιχρόνου στο 43ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός είχε πληρώσει μια αδράνεια και ένα προσωπικό λάθος, δεχόμενος δύο γκολ, ενώ μπροστά είχε καλή κυκλοφορία αλλά δεν είχε το καθαρό μυαλό για να φτιάξει περισσότερες τελικές. Είχε πάντως τον Στάμενιτς να βρίσκεται καλά με τον Έσε στον άξονα, με τον Νεοζηλανδό να δείχνει πως διαθέτει τρομερή ηρεμία όταν έχει την μπάλα στα πόδια του.

Ο Μασούρας λίγο έλειψε στο 52’ να σερβίρει το 2-2 στον Ζέλσον αλλά ο Σελς πήρε την μπουκιά από το στόμα του Πορτογάλου, με τη Νότιγχαμ μετά τις αλλαγές του Σάντο να παίρνει «μπουστ» και να βρίσκει δίχτυα για δύο ακόμη φορές. Πρώτα, από ακόμη μία στατική φάση και… πάγωμα της ερυθρόλευκης άμυνας που έδωσε το δικαίωμα στον Γέιτς να σκοράρει ξανά στο 61’, ενώ επτά λεπτά μετά ο Ελάνγκα βρήκε ένα «στρέμμα» μπροστά του και εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 4-1, με το τελείωμά του να βρίσκει πρώτα και στην προβολή του Πιρόλα.



Ο Μεντιλίμπαρ έκανε και αυτός τις κινήσεις του από τον πάγκο, με την είσοδο των Βέλντε και Γιάρεμτσουκ να ομορφαίνουν επιθετικά τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος με το τσαγανό και την ποιότητά του, ο δεύτερος λειτουργώντας υπέροχα ως στήριγμα στους συμπαίκτες του αλλά και εκτελώντας όποτε του δόθηκαν ευκαιρίες, όπως στο 74’ όταν και η κεφαλιά του πέρασε λίγο άουτ.

Τελικά, τέσσερα λεπτά αργότερα και μετά από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας που πέρασε από τα πόδια των Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο, βρήκε τον Βέλντε να πλασάρει στο δοκάρι, αλλά ο Ζέλσον ήταν εκεί να πάρει το ριμπάουντ για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά και αυτό της ομάδας του! Ένα γκολ που έδωσε έξτρα ψυχολογία και φούρια στους Πειραιώτες, οι οποίοι ήλεγξαν τον ρυθμό και μείωσαν ακόμη περισσότερο. Ήταν το 89ο λεπτό, με τον Ορτέγκα να ανοίγει μέσα στην περιοχή για τον Βέλντε, ο οποίος πήγε κατά μέτωπο στον Ελάνγκα, τον πέρασε και εκτέλεσε ιδανικά για το 4-3.

Και στα… καπάκια, ο Ολυμπιακός παραλίγο να πάρει τη φιλική ισοπαλία, όμως μετά την καλοζυγισμένη σέντρα του Ροντινέι, ο Γιάρεμτσουκ δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά από πλεονεκτικό σημείο!

