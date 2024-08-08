Προδόθηκε από την αστοχία του και πλήρωσε την ποιότητα του Άγιαξ ο Παναθηναϊκός.



Οι «πράσινοι» είχαν πολύ καλή εικόνα για μεγάλο διάστημα του ματς απέναντι στην ομάδα του Άμστερνταμ, έβγαλαν αρκετές ποιοτικές φάσεις, είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Μαντσίνι, όμως το γκολ του Μπέργκχαους στο πρώτο ημίχρονο τους έκανε «βουνό» τη ρεβάνς της Ολλανδίας (0-1).



Επιστροφή στη δράση για τον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος πέρασε στη θέση του Γερεμέγεφ ως αλλαγή και αποθεώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει. Δραστήριος ο Τζούριτσιτς, εκπληκτικός ο Αράο ανασταλτικά.



Στις 15 Αυγούστου η ρεβάνς στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» με τον Παναθηναϊκό να αναζητά νίκη τουλάχιστον με ένα γκολ για να πάει το ματς στην παράταση.



Στο μυαλό των κόουτς:



Την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με εκείνη κόντρα στην Μπότεφ στη Φιλιππούπολη σε σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε να παρατάξει τον Παναθηναϊκό ο Ντιέγκο Αλόνσο. O Ντραγκόφσκι στην εστία, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στα μετόπισθεν. Ο Αράο με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα απάρτιζαν για μια ακόμη φορά την τριάδα του άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν ο Μαντσίνι με τον Τζούριτσιτς στα άκρα ο Γερεμέγεφ στην κορυφή!



Το αγαπημένο του 4-3-3 επέλεξε για τον Άγιαξ ο Φραντσέσκο Φαριόλι. Ο Πασβίρ κάθισε κάτω από τα δοκάρια με τους Ρενς, Σούταλο, Μπάας και Χάτο στην τετράδα της άμυνας. Ο Χέντερσον σε ρόλο «εξαριού» με τους Τέιλορ και Φιτζ-Τζιμ να τον πλαισιώνουν. Φορμπς στα αριστερά, Μπέργκχαους στα δεξιά και Άκπομ στην κορυφή για τον «Αίαντα».



Το ματς:



Με έναν μικρό «μονόλογο» του Άγιαξ ξεκίνησε η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, αφού οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους κυνηγώντας το γρήγορο γκολ το οποίο θα έβαζε αυτομάτως δύσκολα στο Παναθηναϊκό. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή του ματς ήρθε στο 3' και ήταν για την ομάδα του Άμστερνταμ. Ο Φορμπς έκανε όμορφη ενέργεια από τα αριστερά, συνέκλινε και την πέρασε κάθετα στον Άκπομ που έκανε την κίνηση, προσποιήθηκε επάνω στον Ίνγκασον, όμως το πλασέ του από το ύψος της μικρής περιοχής ήταν αδύναμο και αποκρούστηκε από τον έτοιμο Ντραγκόφσκι.

Η κατοχή παρέμενε για αρκετή ώρα σε ολλανδικά πόδια, με τον Παναθηναϊκό σε παθητικό ρόλο να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα κάτι που έγινε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τζούριτσιτς επανάκτησε την κατοχή, πήρε λίγα μέτρα, πέρασε αριστερά στον Μλαντένοβιτς ο οποίος από την περιοχή έκανε το σουτ, αλλά ο Πασβίρ με το πόδι έδιωξε σε κόρνερ.

Οι ποδοσφαιριστές του Φαριόλι ανέβασαν κυρίως την ένταση τους στον χώρο του κέντρου και με τους ποιοτικότατους Ρενσχ και Μπέργκχαους έπαιρναν δειλά-δειλά μέτρα στο γήπεδο. Στο 25' σε μια υπέροχη ανάπτυξη από τα δεξιά ο Ολλανδός, συνδυάστηκε με τον Άκπομ, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ του την επέστρεψε και πλάσαρε συρτά στη δεξιά γωνία, όμως ο Ντραγκόφσκι, ήταν έτοιμος και απέκρουσε με υπερένταση.

Η συγκεκριμένη φάση του Άγιαξ αποτέλεσε... προειδοποιητική καθώς τρία λεπτά αργότερα ο «Αίαντας» πήρε κεφάλι στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι αναπτύχθηκαν από τα δεξιά σε μια κίνηση-καρμπόν με την τελευταία φάση του ματς, ο Μπέργκχαους με τον Ρενσχ έπαιξαν κάθετα και ο έμπειρος μέσος με μονοκόμματο πλασέ έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Ντραγκόσφσκι για το 0-1.

Το γκολ φάνηκε να... αφύπνισε τους ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Αλόνσο οι οποίοι με την ώθηση του κόσμου πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασαν με αξιώσεις τα καρέ του Πασβίρ, χωρίς όμως να απειλήσει με κάποια εκ των στατικών φάσεων που είχε υπέρ του.

Στο 44' το «τριφύλλι» βρέθηκε μια ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Τσέριν τροφοδότησε τον Μπακασέτα, ο οποίος από τα δεξιά της περιοχής και έχοντας την πίεση του Τέιλορ, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Πασβίρ με μια σέντρα-σουτ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, αφού κατέληξε στο δοκάρι με τη βοήθεια του 41χρονου Ολλανδού πορτιέρε.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο προωθημένος Τσέριν προσπάθησε να σκοράρει με ένα δυνατό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ στην τελευταία ευκαιρία του πρώτου μέρους.

Χωρίς αλλαγές, αλλά με περισσότερη διάθεση ο Παναθηναϊκός στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους, προσπάθησε να βρει γρήγορο γκολ ισοφάρισης. Στο 52' ο Τζούριτσιτς βρήκε κάθετα τον Γερεμέγεφ ο οποίος πλάσαρε τον Πασβίρ που απέκρουσε, όμως ο Σουηδός φορ ήταν εκτεθειμένος και η φάση δεν μέτρησε ποτέ.

Κάτι παρεμφερές συνέβη και στο 54'. Ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά με τον Τζούριτσιτς ξανά αποδέκτης, ο Μπακασέτας υπέροχα κάθετα στην κίνηση του Μαντσίνι ο οποίος πλάσαρε εύστοχα στο τετ-α-τετ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ με το replay να δικαιώνει τον βοηθό.



Τα λεπτά κυλούσαν με τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορεί την μπάλα και να συνεχίζει να πιέζει τον οπισθοχωρημένο Άγιαξ. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι «πράσινοι» πλησίασαν στην ισοφάριση.

Ο φανταστικός Αράο, κλεψε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μπακασέτα που αμέσως την έδωσε κάθετα στον Γερεμέγεφ, ο Σουηδός βρέθηκε απέναντι από τον Πασβίρ, όμως το πλασέ του χτύπησε στα εξωτερικά δίχτυα και πέρασε άουτ.

Μόλις μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο Ουρουγουανός τεχνικός προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, ρίχνοντας στη «μάχη» τον Τετέ, τον Μπάλντοκ, αλλά και τον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Oι ποδοσφαιριστές του Άγιαξ προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να παίξουν με το μυαλό των «πρασίνων» οι οποίοι έχασαν για λίγο τον ρυθμό τους στο ματς, αλλά στο 78' απείλησαν μετά από πίεση που κατέληξε σε σουτ του Τζούριτσιτς το οποίο κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ από επέμβαση του Πασβίρ.

Το ματς είχε φτάσει στα μέτρα των ποδοσφαιριστών του Άγιαξ οι οποίοι με σωστή τακτική διατηρούσαν τον Παναθηναϊκό μακριά από την εστία του Πασβίρ, έχοντας την... αρωγή του Σλοβάκου, Φιλίπ Γκλόβα ο οποίος δεν σταμάτησε να σφυρίζει και να κόβει συνεχώς τον ρυθμό του ματς.

Η συνέχεια του ματς βρήκε τον Άγιαξ να κάνει... διαχείριση του αποτελέσματος, τον Παναθηναϊκό να έχει απογοητευθεί από την εξέλιξη της αναμέτρησης η οποία ολοκληρώθηκε στο 1-0 για την ομάδα του Φαριόλι.





ΜVP: Ένα πολύ σπουδαίο ματς για τον Παναθηναϊκό έκανε ο Γουίλιαν Αράο. Ο Βραζιλιάνος ήταν παντού, έκοβε αρκετές από τις αναχαιτίσεις των παικτών του Άγιαξ και όποτε χρειάστηκε θυσιάστηκε με χρήσιμα φάουλ για να μην εκτεθεί η ομάδα του.



Η «σφυρίχτρα»: Πολύ... εκνευριστικός σε αρκετές περιπτώσεις ο Σλοβάκος, Φιλίπ Γκλόβα. Αρκετά «ανάποδα» σφυρίγματα, αμέτρητρες, λάθος υποδείξεις και «κλειστά μάτια» όταν οι Ολλανδοί έπαιζαν καθυστερήσεις από το 55'. Κακή σε γενικές γραμμές η διαιτησία του.



Oι ενδεκάδες του ματς:



Παναθηναϊκός (Nτιέγκο Αλόνσο): Nτραγκόφσκι - Κώτσιρας (62' Μπάλντοκ), Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς - Τσέριν (76' Μαξίμοβιτς), Αράο, Μπακασέτας - Μαντσίνι (62' Τετέ), Τζούριτσιτς (87' Λημνιός), Γερεμέγεφ (62' Ιωαννίδης)





Άγιαξ (Φραντσέσκο Φαριόλι): Πασβίρ - Ρένς, Σούταλο, Μπάας, Χάτο - Χέντερσον, Φιτς Τζίμ (67' Φαν ντε Μπόουμεν), Τέιλορ (82' Μπρόμπι) - Μπέργκχαους (56' Γκααέι), Φορμπς (57' Γκοντς), Άκπομ (67' Τραορέ)



Διαιτητής: Φιλίπ Γκλόβα (Σλοβακία)

Βοηθοί: Πάλατσεκ/Μπέντναρ (Σλοβακία)

VAR: Στέγκεμαν/ Σλάγκερ

Τέταρτος: Ντζίβιακ

