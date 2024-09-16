Πίστωση χρόνου ως νέα ομάδα, την οποία κέρδισε μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ, χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, που έκανε ένα μικρό βήμα προόδου, όπως σχολίασε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

«Σε σχέση με το τι θα μπορούσε να πάθει χθες στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, από μια ομάδα με συνέχεια και ίδιο προπονητή, ενώ αυτός έχει αρκετά νέα πρόσωπα, καθώς αν είχε χάσει θα πήγαινε στο -8 αν νικούσε ο Ολυμπιακός θα ήταν στο -7, το ότι πήρε τον ένα βαθμό σημαίνει ότι παρέμεινε ζωντανός.

Είδαμε ένα βηματάκι μπροστά όσον αφορά την διαχείριση της ομάδας. Πολύ καλύτερη η εικόνα στην άμυνα, ήταν πιο μαζεμένος, είχε μεγαλύτερη ισορροπία. Νομίζω ότι βοήθησε η συνύπαρξη Αράο και Μαξίμοβιτς. Είναι μια καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός και χρειάζεται χρόνο. Αυτό κέρδισε κυρίως στην Τούμπα. Ο Αλόνσο θα έχει για πρώτη φορά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, για μια εβδομάδα προπονήσεων, προκειμένου με τον Πανσερραϊκό να πάρει μια νίκη από αυτές που λέμε με γκολ και θέαμα και να πάει μετά στα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό για να τα κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι θα πρέπει το «τριφύλλι» να βελτιώσει το πως θα αντιδράει απέναντι σε ομάδες που το πιέζουν πάρα πολύ, καθώς ούτε και χθες βρήκε τον τρόπο ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Ενώ ο Αθανασίου σημείωσε ότι η αίσθηση που υπήρχε στην Τούμπα ήταν πως ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη ενέργεια από το 70’ και μετά, σε σχέση με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.