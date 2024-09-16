Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα από το Euro τις σπουδαίες εμφανίσεις. Σε πέντε ματς της La Liga μετρά ήδη τρία γκολ και τέσσερις ασίστ, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα να σχεδιάζει ήδη πώς θα τον επιβραβεύσει με νέο συμβόλαιο.

Ο 17χρονος εξτρέμ δεσμεύεται ως το 2026, αλλά πρόθεση των Καταλανών είναι να του κάνουν αρχικά μια τεράστια αύξηση στις αποδοχές του, που είναι αυτή τη στιγμή… μόλις 1,5 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Marca, το επόμενο καλοκαίρι, που ο Γιαμάλ θα γίνει 18 (13/7), αναμένεται να υπογράψει επέκταση ως το 2030. Μάλιστα ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες. Άλλωστε ο νεαρός άσος προ ημερών δήλωσε πως θέλει να μείνει για πάντα στην «Μπάρτσα» και να γίνει θρύλος του κλαμπ.

