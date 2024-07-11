Αθανασίου: «Αλόνσο και Σάντρο δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό, αν δεν μπει έως την Πέμπτη θα μείνει έξω ο Ιωαννίδης»

Τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Οι δύο μεγάλες προτεραιότητες, αυτές του αριστερού μπακ και του αριστερού εξτρέμ, δεν έχουν υλοποιηθεί και όσο περνάει ο καιρός και ο Παναθηναϊκός δεν τους βάζει στην μηχανή του, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να τους έχει στα προκριματικά. Γίνονται πράγματα για τις μεταγραφές, που είναι όμως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Αλόνσο αλλά και ο Σάντρο δεν είναι περιπτώσεις που απασχολούν και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να δούμε ποια ήταν τα κριτήρια που στόχευε ο Παναθηναϊκός και τον έκαναν να καθυστερεί. Να πούμε ότι η υπομονή άξιζε τον κόπο και μετά ο Ντιέγκο Αλόνσο να τους εντάξει στην λειτουργία της ομάδας», ανέφερε.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επανέλαβε ότι τα δεδομένα για τον Ιωαννίδη θα αλλάξουν μόνο αν η πρόταση που θα φτάσει στο «τριφύλλι» θα έχει τον αριθμό 3 μπροστά και η ενδιαφερόμενη ομάδα θα είναι ικανή να «ψήσει» τον Έλληνα επιθετικό να πάει σε αυτήν, ενώ τόνισε πως εάν δεν προπονηθεί κανονικά μέχρι την επόμενη Πέμπτη, θα μείνει εκτός.

Παράλληλα, με αφορμή το σημερινό μεταξύ τους πρώτο παιχνίδι, ο Αθανασίου εκτίμησε ότι το ζευγάρι της Μάριμπορ με την Πλόβντιβ Μπότεβ είναι ισορροπημένο.

