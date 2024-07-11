Τη σύντροφο του Λούκα Βιλντόσα, Μίλιτσα Τάσιτς, απέκτησε η Θέτιδα Βούλας

Στη Volley League Γυναικών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Μίλιτσα Τάσιτς.

Η σύντροφος του Λούκα Βιλντόσα ανακοινώθηκε από τη Θέτιδα Βούλας, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της τουρκικής Γκαζιαντέπ Μερινός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της μεταγραφής:

«Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την διεθνή Σέρβα αθλήτρια Μίλιτσα Τάσιτς η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας για την σεζόν 2024-2025.

Η 25χρονη ακραία ύψους 1.87μ., αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με την Γκαζιαντέπ Μερινός στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Η Μίλιτσα έχει αγωνιστεί στην Ρουμανία με την Ντιναμό Βουκουρεστίου (2022-2023), ενώ ξεκίνησε το βόλεϊ από τον Ερυθρό Αστέρα (2014-2020) πριν το πέρασμα της στις ΗΠΑ και το UNLV (2020-2022).

Ευχόμαστε στην Μίλιτσα υγεία πάνω απ' όλα και να πετύχουμε μαζί τους στόχους της ομάδας μας!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.