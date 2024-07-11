Λογαριασμός
Τη σύντροφο του Λούκα Βιλντόσα, Μίλιτσα Τάσιτς, απέκτησε η Θέτιδα Βούλας

Την απόκτηση της συντρόφου του Λούκα Βιλντόσα, Μίλιτσα Τάσιτς, ανακοίνωσε η Θέτιδα Βούλας

Μίλιτσα Τάσιτς βόλεϊ

Στη Volley League Γυναικών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Μίλιτσα Τάσιτς.

Η σύντροφος του Λούκα Βιλντόσα ανακοινώθηκε από τη Θέτιδα Βούλας, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της τουρκικής Γκαζιαντέπ Μερινός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της μεταγραφής:

«Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την διεθνή Σέρβα αθλήτρια Μίλιτσα Τάσιτς η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας για την σεζόν 2024-2025.

Η 25χρονη ακραία ύψους 1.87μ., αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με την Γκαζιαντέπ Μερινός στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Η Μίλιτσα έχει αγωνιστεί στην Ρουμανία με την Ντιναμό Βουκουρεστίου (2022-2023), ενώ ξεκίνησε το βόλεϊ από τον Ερυθρό Αστέρα (2014-2020) πριν το πέρασμα της στις ΗΠΑ και το UNLV (2020-2022).

Ευχόμαστε στην Μίλιτσα υγεία πάνω απ' όλα και να πετύχουμε μαζί τους στόχους της ομάδας μας!»

