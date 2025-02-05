Αταμάν προς παίκτες: «Κάποιες φορές είναι σημαντικό να νικάς ακόμα και στις κακές ημέρες»

Ο Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στ' αποδυτήρια με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού... θρίλερ της Τρίτης απέναντι στη Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και είπε χαρακτηριστικά:



«Καλή δουλειά! Κάποιες φορές είναι σημαντικό να βρίσκεις τον τρόπο ακόμη και τις κακές ημέρες. Δεν είναι μια πολύ καλή μέρα για μας, ειδικά επιθετικά με εξαίρεση έναν - δύο παίκτες. Όπως και να έχει, βρήκαμε τον τρόπο για να κερδίσουμε τον αγώνα».

Ο Τούρκος κόουτς των «» θέλησε να επισημάνει πως:«Είναι απλά μια νίκη. Τώρα έχουμε ακόμη έναν αγώνα, έναν πολύ σημαντικό αγώνα. Η Αναντολού Εφές κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε στην Κωνσταντινούπολη. Ξανά, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Σας έχω πει: για μας είναι δύο αγώνες που πρέπει να κερδίσουμε.Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Ξεκουραστείτε. Δεν παίξαμε καλά, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Χρειαζόμαστε πνευματικά και σωματικά να είμαστε πιο έτοιμοι για το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές».

