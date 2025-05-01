Αταμάν: «Ξεκουραστείτε, την Παρασκευή θα έρθουμε να τελειώσουμε τη σειρά»

Το σύνθημα για την επόμενη αναμέτρηση, την τέταρτη της σειράς, έδωσε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια αμέσως μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης με την Εφές.



Ο τεχνικός των «πράσινων» ζήτησε από τους παίκτες του να ξεκουραστούν και υπογράμμισε ότι στόχος είναι με την ίδια νοοτροπία να μπουν στον αγώνα της Παρασκευής και να τελειώσουν τη σειρά.



«Έγινε το 2-1. Χρειαζόμαστε μια ακόμα νίκη. Φυσικά είδαμε ότι η Εφές είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Κάθε φορά, που παίρναμε το προβάδισμα, επέστρεφαν. Τώρα θέλουμε μια νίκη. Να κερδίσουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Παρασκευή και να τελειώσουμε τη σειρά, γιατί δεν μας εγγυάται κανείς ότι θα παίξουμε στην έδρα μας και θα κερδίσουμε», ανέφερε και πρόσθεσε:



«Σήμερα παίξαμε τέλειο μπάσκετ για τρία δεκάλεπτα. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Στην τελευταία περίοδο κάναμε κάποια λάθη, τα οποία και θα αναλύσουμε. Ξεκουραστείτε καλά. Την Παρασκευή θα έρθουμε εδώ, έχοντας τη νοοτροπία να κλείσουμε τη σειρά», κατέληξε.

