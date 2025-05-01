Champions League: Χάθηκε η μπάλα στο «Μονζουίκ», η πρόκριση θα κριθεί στο «Σαν Σίρο»

Σοκ και δέος στο «Μονζουίκ»! Σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ημιτελικούς που έχουμε δει στην ιστορία του Champions League, η Μπαρτσελόνα με την Ίντερ ήρθαν ισόπαλες με το εντυπωσιακό 3-3. Η πρόκριση λοιπόν θα κριθεί σε έξι ημέρες στη ρεβάνς του «Σαν Σίρο», με τις δύο ομάδες να παραδίδουν μαθήματα ποδοσφαίρου σε ένα παιχνίδι ορισμός του «entertainment».

Φοβερά όλα τα γκολ, απίθανες ευκαιρίες εκατέρωθεν και η Ίντερ προηγήθηκε δις (0-2 και 2-3), ενώ η Μπαρτσελόνα έβρισκε κάθε φορά απάντηση και άγγιξε το γκολ της μυθικής ανατροπής με τον Γιαμάλ στο 87’ αλλά τον σταμάτησε το δοκάρι.

Το ματς

Ίσως το καλύτερο πρώτο ημίχρονο στο φετινό Champions League, με την Ίντερ να πιάνει στον ύπνο την Μπαρτσελόνα και να προηγείται χάρη σε υπέροχο τακουνάκι του Τιράμ στο 30ό δευτερόλεπτο. Οι γηπεδούχοι πήραν άμεσα τα ηνία, πίεσαν για τη γρήγορη ισοφάριση αλλά πλήρωσαν άλλη μια ολιγωρία στην άμυνά τους, με τον Ντάμφρις να σκοράρει με βολ-πλανέ για το 2-0 στο 21ο λεπτό.

Ο Γιαμάλ το πήρε πάνω του και άμεσα μείωσε με εκπληκτικό άπιαστο πλασέ που βρήκε πρώτα στο δεξί δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 στο 24’, ενώ δύο λεπτά αργότερα πήγε να πετύχει ένα αδιανόητο γκολ από τη γραμμή του άουτ αλλά ο Ζόμερ και το οριζόντιο δοκάρι του στέρησαν το 2-2. Το παιχνίδι ήταν εκπληκτικό, ο ρυθμός non stop και η Μπαρτσελόνα άγγιξε την ισοφάριση ξανά. Αυτή τη φορά στο 36’, με τον Ζόμερ να βγάζει σε κόρνερ το πλασέ του Όλμο. Τελικά, οι «μπλαουγκράνα» κατάφεραν να φέρουν το σκορ στα ίσα στο 38ο λεπτό, με τον Πέδρι να αλλάζει το παιχνίδι και τον Ραφίνια να δίνει έτοιμο γκολ στον Φεράν Τόρες.

Ο Λαουτάρο αποχώρησε με πρόβλημα στο ημίχρονο δίνοντας την θέση του στον Ταρέμι, ενώ ο Αραούχο άλλαξε τον αρνητικό Μαρτίν. Το δεύτερο μέρος είχε παρόμοια εικόνα, με την Ίντερ να έχει τεράστια φάση στο 49’ και τον Ντιμάρκο να εκτελεί απελπιστικά άουτ από πλεονεκτική θέση! Οι «νερατζούρι» είχαν χτυπήσει το καμπανάκι, οι γηπεδούχοι δεν το άκουσαν και στο 63’ πήραν εκ νέου το προβάδισμα όταν ο Τσαλχάνογλου εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ντάμφρις εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Σέζνι για να γράψει το 3-2.

Πριν καν προλάβουν να πανηγυρίσουν οι φιλοξενούμενοι, οι Καταλανοί απάντησαν ξανά. Κόρνερ του Ντε Γιονγκ με πάσα, ο Γιαμάλ άφησε κάτω από τα πόδια και ο Ραφίνια έπιασε «φωτοβολίδα» που χτύπησε πρώτα στο οριζόντιο, μετά στην πλάτη του Ζόμερ και κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 3-3 στο 65’. Δέκα λεπτά μετά η Ίντερ βρήκε στην κόντρα και τέταρτο γκολ αλλά… η μύτη του παπουτσιού του Μκιταριάν ήταν πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυνόμενο και δεν μέτρησε.

Η Μπαρτσελόνα πήρε πολλά μέτρα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, πίεσε και ο Γιαμάλ με μια απίστευτη έμπνευση και ένα ψηλοκρεμαστό πλασέ πήγε να βάλει άλλο ένα απίθανο γκολ, ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών στο 87’. Η ισοπαλία... κλείδωσε σε αυτή τη φάση, η Ίντερ άντεξε στην πίεση των «μπλαουγκράνα» στο φινάλε και τα πάντα έμειναν ανοιχτά για τη ρεβάνς. Τι μάθαμε από το πρώτο ματς; Πως αυτή η Ίντερ δείχνει ικανή να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας, αλλά η Μπαρτσελόνα υπερέχει σε ποιότητα και αν βρεθεί στο peak της απόδοσής της, θα είναι αυτή που θα προκριθεί.

Oι ενδεκάδες του ματς:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουντέ (42? Γκαρθία), Κουμπαρσί (85? Κρίστενσεν), Μαρτίνεθ, Μαρτίν (46? Αραούχο), Ντε Γιονγκ, Πέδρι (84? Γκάβι), Όλμο (68? Φερμίν), Γιαμάλ, Τόρες, Ραφίνια

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Ατσέρμπι, Μπίσεκ, Ντιμάρκο (55? Αουγκούστο), Τσαλχάνογλου (71? Φρατέζι), Μιχιταριάν, Μπαρέλα, Ντούμφρις (81? Νταρμιάν), Τουράμ (81? Ζιελίνσκι), Λαουτάρο (46? Ταρεμί)

