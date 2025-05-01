Αποθέωση Μήτογλου στα αποδυτήρια, «παικταρά μου», ατάκα Σλούκα για MVP (vid)

«Break» στο «break» για τον Παναθηναϊκό ο οποίος είναι μια ανάσα από το Final Four της Euroleague. Οι «πράσινοι» κέρδισαν την Αναντολού Εφές στην Πόλη και απάντησαν στο… σπάσιμο έδρας που είχε κάνει η τουρκική ομάδα. Ο Κέντρικ Ναν μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου οδήγησαν το Τριφύλλι στη νίκη με συγκλονιστικές εμφανίσεις.

Όπως ήταν λογικό, όταν οι δυο τους μπήκαν στα αποδυτήρια, γνώρισαν την αποθέωση από τους συμπαίκτες τους. Ο Κώστας Σλούκας ήταν… μαέστρος και στις ατάκες καθώς φώναζε στον Ναν: «Ποιος είναι ο MVP, ποιος είναι ο MVP;» Στη συνέχεια μπήκε ο Μήτογλου στα αποδυτήρια και ακουγόντουσαν φωνές: «Παιχταρά μου…».

