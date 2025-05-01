Παναθηναϊκός: Πως «έσβησε» την Εφές ο Επτάστερος και ο… τριποντέρ Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός άλωσε την Πόλη και έφυγε με το διπλό, ανακτώντας το πλεονέκτημα της έδρας. Στόχος των «πράσινων» είναι να τελειώσουν τη σειρά την Παρασκευή στην Τουρκία και όχι να επιστρέψουν στο ΟΑΚΑ για πέμπτο παιχνίδι. Η συνταγή πρέπει να είναι η ίδια και το Τριφύλλι πρέπει να έχει την ίδια εικόνα στην άμυνα.

Η Αναντολού Εφές στα προηγούμενα δύο παιχνίδια «χτύπησε» πολύ στη ρακέτα με τους Οτούρου και Πουαριέ να πρωταγωνιστούν. Ο πρώτος και σήμερα ήταν εξαιρετικός και δημιούργησε πολλά προβλήματα, αφού πέτυχε 14 πόντους και μάζεψε ακόμα 5 ριμπάουντ. Ωστόσο το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έβγαλε εκτός ρυθμού τον Βινσέν Πουαριέ ο οποίος είχε μόλις δύο πόντους.

