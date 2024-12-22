Επιστροφή στις νίκες (στο πρωτάθλημα) για τη Λίβερπουλ και τι επιστροφή! Μετά τις ισοπαλίες με Νιούκαστλ (εκτός) και Φούλαμ (εντός), η αγριεμένη ομάδα του Άρνε Σλοτ ξέσπασε στο Λονδίνο, μετατρέποντας το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Premier League με την Τότεναμ σε… πάρτι, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 6-3.

Μεγάλος πρωταγωνιστής σε ακόμη ένα παιχνίδι για τους «κόκκινους», ο δαιμονισμένος Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο να «γράφει» άλλα 2 γκολ και άλλες 2 ασίστ, πετυχαίνοντας μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ! Πλέον είναι τέταρτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Λίβερπουλ με 229 τέρματα, είναι 8ος στη σχετική λίστα, συνολικά, της Premier League, κυνηγώντας τον Τιερί Ανρί (και άλλους), ενώ γίνεται ο πρώτος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη με διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ (15-11) πριν τα Χριστούγεννα! Για την ιστορία, συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις, ο μύθος Σαλάχ έχει ήδη 18 γκολ και 14 «σερβιρίσματα».

Με το «τρίποντο», λοιπόν, στην αγγλική πρωτεύουσα, η Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της συμπολίτισσας Έβερτον νωρίτερα, που κράτησε στο «μηδέν» την Τσέλσι, και ξέφυγε και πάλι στο +4 από τους «μπλε», ενώ διατηρήθηκε στο +6 από την Άρσεναλ. Και από τις δύο λονδρέζικες ομάδες, ωστόσο, έχει ματς λιγότερο, το ντέρμπι με την Έβερτον, που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας και έχει μεταφερθεί για τον Φεβρουάριο.

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γκάφα του Φόρστερ και τον Σαλάχ να βρίσκεται σε θέση βολής (4'), αλλά να αστοχεί. Η Τότεναμ ήταν εκείνη, ωστόσο, που είχε την υπεροχή στο πρώτο τέταρτο, δίνοντας γρήγορο ρυθμό στο ματς. Στο 16', ένα πρώτο σουτ για τους Λονδρέζους από τον Σαρ, πέρασε άουτ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η διπλή προσπάθεια του Σαλάχ κατέληξε πάνω στα σώματα από πλεονεκτική θέση. Ο δραστήριος Αιγύπτιος είχε πέντε σουτ έως το 20', ενώ από εκείνο το λεπτό και μετά η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε εντελώς.

Πιεζόμενη από τους «κόκκινους», η Τότεναμ αγχώθηκε και άρχισε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και η φετινή Λίβερπουλ κάτι τέτοια δεν τα συγχωρεί. Στο 23' και ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν προειδοποιήσει ήδη αρκετές φορές τη λονδρέζικη άμυνα, ο Άρνολντ έβγαλε συστημένη σέντρα και ο Ντίας με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 1-0. Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου βίωνε ανασταλτικά έναν εφιάλτη, με εκείνη του Άρνε Σλοτ να κάνει στον αγωνιστικό χώρο ό,τι θέλει, φτάνοντας, μάλιστα, στο 36' και σε δεύτερο γκολ με τον ΜακΆλιστερ. Ο Φόρστερ άργησε να βγει και ο Αργεντινός με κεφαλιά «έγραψε» το 2-0, βάζοντας φωτιά στο πέταλο του ''Tottenham Hotspur Stadium'', όπου κάθονταν οι «κόκκινοι» οπαδοί.

Η Τότεναμ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση -αντιδρώντας και στις πρώτες αποδοκιμασίες, που ακούστηκαν στο γήπεδό της- με τον Σαρ να έχει ένα καλό σουτ, αλλά τον Άλισον να είναι στη θέση του. Στο 41', ωστόσο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με τον Μάντισον να σκοράρει για τη μείωση του σκορ (1-2), βάζοντας ξανά τα «σπιρούνια» στο ματς. Οι απτόητοι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη για το πρώτο 45λεπτο. Βγάζοντας άλλη μία τρομερή φάση στο 45'+2', ο Σόμποσλαϊ, έπειτα από υπέροχη ασίστ του Σαλάχ (έφτασε τις 10 φέτος στην Premier League), σημείωσε το 3-1, στην τελευταία, ουσιαστικά, στιγμή του αγώνα πριν την ανάπαυλα για το ημίχρονο.

Το δεύτερο 45λεπτο εξελίχθηκε σε αγώνα… πόλο! Το σκορ τουλάχιστον. Και είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, τον απίθανο Μοχάμεντ Σαλάχ! Μετά την ασίστ του για το τρίτο γκολ, είπε να… σκοράρει κιόλας, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές μέσα σε επτά λεπτά. Πρώτα στο 54' και στη συνέχεια με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού! Η Τότεναμ, βλέποντας το πράγμα να ξεφεύγει, αναγκάστηκε να ρισκάρει και η αλήθεια είναι ότι σώθηκε από ιστορικό διασυρμό. Παρ' όλα αυτά, επειδή… μπάλα και Αγγλία είναι, βρήκε δύο γκολ με Κουλουσέφσκι και Σολάνκε για το 3-5, με το ματς να γίνεται προς το τέλος «ροντέο»! Η Λίβερπουλ, ωστόσο, δεν αγχώθηκε ποτέ και στο 85' με τον Ντίας σκόραρε ξανά, τελειώνοντας τη δουλειά και λέγοντας με το 6-3 καλά Χριστούγεννα στους οπαδούς της.

Επόμενος αντίπαλος για τους Reds τώρα, η Λέστερ στο Άνφιλντ για την Boxing Day, με την 11η Τότεναμ να φιλοξενείται από την ομάδα-έκπληξη του πρωταθλήματος, Νότιγχαμ Φόρεστ.

