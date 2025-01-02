Τέλος ο Σάντμπεργκ από τη Λαμία

Μόλις λίγους μήνες αφότου ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λαμίας, ο Σίμον Σάντμπεργκ αποτελεί παρελθόν, με την ομάδα να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Σουηδός αμυντικός δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ούτε του Μαρίνου Σατσιά, αλλά ούτε του Λεωνίδα Βόκολου, με αποτέλεσμα να καταγράφει μόλις 5 συμμετοχές όλο αυτό το διάστημα.

Η ανακοίνωση της Λαμίας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Simon Sandberg. Ο 30χρονος Σουηδός αμυντικός ήρθε στην ομάδα μας τον Ιούλιο του 2024, καταγράφοντας 5 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου στο πρωτάθλημα της Super League 1. Η ΠΑΕ Λαμία τον ευχαριστεί για την μέχρι σήμερα συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στη καριέρα του».

