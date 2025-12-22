Κάθε πράγμα στον καιρό του… Ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε πως κανένας στον Παναθηναϊκό δεν σκέφτεται από τώρα το ντέρμπι της επόμενης Παρασκευής με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αφού προέχει η αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις αύριο στο Κάουνας.



«Πιστέψτε με, δεν σκέφτομαι ποτέ το επόμενο παιχνίδι. Σκέφτομαι μόνο την Ζαλγκίρις. Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι το ίδιο. Δεν θα πάρουμε 10 βαθμούς αν κερδίσουμε τον Ολυμπιακό ή αν χάσουμε θα χάσουμε 10 βαθμούς. Φυσικά είναι ένα ντέρμπι και θα προετοιμαστούμε καλά, αλλά μετά τον αγώνα με το Μαρούσι», ανέφερε κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Κάουνας.

«Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές και καλά Χριστούγεννα σε όσους γιορτάζουν. Πολλοί μου ευχήθηκαν καλή ξεκούραση, αλλά δεν έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε. Πετάμε για το Κάουνας για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Ζαλγκίρις ειδικά στην έδρα της παίζει πολύ δυνατά και σε μια φοβερή ατμόσφαιρα. Μας περιμένει δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι περίεργη, πολλές ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία, σε απόσταση ενός βαθμού, και κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η καθημερινή εμφάνιση κάθε ομάδας θα καθορίσει το αποτέλεσμα», τόνισε για το παιχνίδι.



Μιλώντας για την απουσία του Κώστα Σλούκα είπε: «Ο Σλούκας είναι πολύ σημαντικός παίκτης για το σύστημά μας, αλλά έχουμε μεγάλο ρόστερ, τον Γκραντ, τον Σορτς, που θα πάρουν περισσότερα λεπτά. Έχουμε τους παίκτες να διαχειριστούμε την απουσία του. Ο Χολμς πιστεύω πως θα παίξει, ήταν πολύ καλός στο ματς με τον Ηρακλή. Μας λείπει ο Σλούκας, αλλά έχουμε αρκετούς παίκτες για να είμαστε ανταγωνιστικοί».



Όσο για τον λόγο που ο Παναθηναϊκός βγάζει περισσότερη ένταση στην άμυνα στα ντέρμπι σε σχέση με άλλα παιχνίδια, είπε: «Δεν είναι εύκολο. Έχουμε πολλούς φανταστικούς παίκτες στην επίθεση και το ιδανικό θα ήταν να είμαστε το ίδιο επιθετικοί και στην άμυνα. Όμως κάποιες φορές δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν παίζεις μεγάλα παιχνίδια, τόσο οι παίκτες, όσο και οι οπαδοί είναι πιο συγκεντρωμένοι».



Ερωτηθείς, τέλος, αν σχεδιάζει να δώσει στον Καλαϊτζάκη αποστολή να περιορίσει τον Σιλβέν Φρανσίσκο απάντησε μονολεκτικά «… όχι».

