Σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!» γράφει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας και δυο σχετικές φωτογραφίες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας ο κ. Δούκας εξήγησε πως οι κερκίδες θα μπουν στο 1ο επίπεδο σε ένα κομμάτι. «Έχει ολοκληρωθεί και έχει γίνει παραγγελία για το στέγαστρο. Η εικόνα που έχω είναι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και τον Μάιο του 2027 θα σπείρουμε για να μπορέσουμε να έχουμε τον χλοοτάπητα σε 2-3 μήνες».

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει Plan B. Πρέπει η ομάδα να μπει το 2027», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.

